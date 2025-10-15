Депутат встревожен, что новые нормы могут затронуть фольклор и культурное наследие

Во время обсуждения законопроекта "О профилактике правонарушений" в Мажилисе 15 октября 2025 года депутат Ринат Зайыт выразил обеспокоенность нормой, которая, по его мнению, может затронуть сферу искусства и народного творчества, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что важно различать противоправный контент и художественные произведения, чтобы не допустить ограничения творческой свободы и утраты культурного наследия.

"Канат Жумабаевич, хочу узнать только одно. Честно скажу, тут пошли разговоры, которые я не понимаю. Есть такое понятие, как художественное произведение. Да, я согласен, что нецензурные выражения нельзя говорить. Но завтра не придем ли мы к тому, что теперь будем судить всех моих ровесников, которые пели про то, как за одну ночь похищали восемь девушек? Напоминаю: есть народная песня – "Если любишь меня по‑настоящему, моя дорогая, завтра вечером будь готова сбежать". Поэтому мой первый вопрос: кто будет проводить эту экспертизу? Компетентны ли они для этого, знаем ли мы их? И второе, как будете защищать художественные произведения? Есть ли в этом разница с точки зрения закона? Как бы нам завтра не лишиться всего фольклора. А то и слова покойного Акселеу (Ақселеу Сейдімбек "Бейпіл сөздер". – Прим. ред.) не можем спокойно читать", – озвучил Ринат Зайыт.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков отметил, что, согласно Конституции, в Казахстане запрещена цензура.

"Во-вторых, творческая свобода, если она не противоречит закону, наоборот, поддерживается. Экспертизу проводят не правоохранительные органы, а наша внутренняя творческая комиссия. То, что вы говорите про похищение девушек, мы, безусловно, рассмотрим. Там же надо смотреть на сюжет. Речь не идет о наказаниях. Если мы увидим противоправное, то обратимся к режиссеру с просьбой внести правки – не менять весь сюжет, а лишь исключить то, что противоречит идеологии. Но наказывать, и не дай Бог, еще и судить, такого не будет", – дополнил он.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют ввести ответственность за распространение противоправного контента.