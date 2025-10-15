#АЭС в Казахстане
Общество

МВД: Решение о признании контента противоправным будет принимать суд

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 11:09 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр внутренних дел Ержан Саденов 15 октября 2025 года в Мажилисе заверил, что рисков злоупотреблений при введении новой нормы об ответственности за распространение противоправного контента нет. По его словам, каждый случай будет проходить экспертную оценку, передает Zakon.kz.

Во время обсуждения проекта закона "О профилактике правонарушений" и двух сопутствующих законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, депутат Сергей Пономарев поднял вопрос о введении новой нормы, устанавливающей административную ответственность за размещение и распространение противоправного контента.

"Вместе с тем действующая редакция кодекса предусматривает ответственность за размещение, распространение ложной информации в масс-медиа, на интернет-ресурсах, на интернет-портале открытых данных. Не возникает ли риск слишком широкого толкования на практике понятия "противоправный контент" и не приведет ли это к злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов?" – уточнил мажилисмен.

Министр внутренних дел Ержан Саденов ответил, что не видит рисков.

"Понятие "противоправный контент" определено в законе об онлайн-платформах. Там четко прописано, что к нему относятся: призывы к подрыву конституционного строя, экстремистская и террористическая деятельность, пропаганда жестокости, насилия, наркотиков и тому подобное. Самое важное – наличие экспертного заключения. Если даже правоохранительные органы и Министерство культуры считают, что материал является противоправным, мы не выносим решение сразу. Материал направляется эксперту, который дает заключение. И даже если эксперт подтверждает, что контент противоправный, окончательное решение принимает суд. Поэтому рисков злоупотреблений со стороны правоохранительных органов я не вижу", – дополнил он.

29 августа 2025 года министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал о том, что в Казахстане на 13% снизилось количество преступлений.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
