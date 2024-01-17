Мажилис ратифицировал Конвенцию по управлению трансграничными реками

Депутаты Мажилиса приняли законопроект "О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков", сообщает Zakon.kz.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что Конвенция принята Генеральной Ассамблеей ООН 21 мая 1997 года. Вступила в силу 17 августа 2014 года. Сейчас ее сторонами являются 37 стран. Из сопредельных стран с Казахстаном членом является только Узбекистан.

"Конвенция – это глобальный международный рамочный документ, при разработке которого учитывались основные прогрессивные принципы международного водного права, межсекторальное взаимодействие, водно-экологические аспекты международных водотоков и целевые индикаторы Целей Устойчивого Развития. Конвенция представляет собой глобальный правовой механизм для содействия справедливому и устойчивому управлению трансграничными реками и озерами и связанными с ними грунтовыми водами по всему миру". Нуржан Нуржигитов

Присоединение к Конвенции, по словам министра, усилит позиции Казахстан в сотрудничестве с сопредельными странами по вопросу использования и охраны трансграничных рек на основе принципов международного права.

"При решении сложных вопросов по использованию трансграничных водотоков для Казахстана крайне важно опираться на признанный международный опыт и знания. Это позволит создать общую правовую платформу для решения самых острых межгосударственных проблем использования трансграничных вод. Одним из ключевых факторов присоединения к Конвенции является обеспечение Узбекистаном согласования планируемых мероприятий строительства гидротехнических сооружений в бассейнах трансграничных рек, в том числе обсуждения и согласования норм проекта Соглашения между Казахстаном и Узбекистаном о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов". Нуржан Нуржигитов

Министр остановился на ключевых моментах Конвенции. Один из них – государства водотока участвуют в использовании, освоении и защите международного водотока справедливым и разумным образом. Такое участие включает как право использовать водоток, так и обязанность сотрудничать в его защите и освоении, как это предусмотрено в настоящей Конвенции.

"Интерес вызывает пункт 2 статьи 10 "В случае возникновения противоречия между видами использования международного водотока оно должно разрешаться с учетом статей 5-7 с уделением особого внимания требованиям удовлетворения насущных человеческих нужд", то есть необходимо сохранение требуемого качества воды в международном водотоке и обеспечение безопасным питьевым водоснабжением. К примеру, город Шардара (Туркестанская область) обеспечивается из реки Сырдарья и г. Кызылорда частично". Нуржан Нуржигитов

Несколько статей посвящены необходимости уведомления о планируемых мероприятиях на международных водотоках. В частности, пункт 2 статьи 17 говорит, что каждое государство должно добросовестно и в разумной степени учитывать права и законные интересы другого государства.

"В пункте 1 статьи 18 описывается, если какое-либо государство водотока имеет разумные основания полагать, что другое государство водотока планирует такие меры, которые могут иметь для него значительные неблагоприятные последствия, то первое государство может потребовать от второго государства применение положений статьи 12. Такое требование сопровождается документированным объяснением, в котором излагаются его основания". Нуржан Нуржигитов

Прежде чем осуществить или санкционировать осуществление планируемых мер, которые могут иметь значительные неблагоприятные последствия для других государств водотока, государство водотока своевременно направляет этим государствам уведомление об этом. Такое уведомление сопровождается имеющимися техническими данными и информацией, включая результаты любой экологической экспертизы, с тем чтобы уведомляемые государства могли оценить возможные последствия планируемых мер.

Депутаты направили документ в Сенат.

В кулуарах Мажилиса Нуржан Нуржигитов отметил, что Казахстан, как и прежде, не платит другим государствам за пользование трансграничными реками.