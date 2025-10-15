#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Общество

Снег и резкое похолодание: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 16-18 октября

люди, зонтик, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 13:36 Фото: unsplash
В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются осадки, сильный ветер, туман, пыльная буря и резкое похолодание, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 16-18 октября 2025 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Казахстане будут формировать два барических образования. В начале периода западные, северо-западные регионы попадут под влияние северо-западного циклона, а в конце периода южные и юго-восточные регионы будут находиться в зоне фронтальных разделов, здесь ожидаются осадки в виде дождя и снега, на остальную часть страны сохранит свое влияние северный антициклон, который обусловит погоду без осадков".

Согласно прогнозу, по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман, на юге – пыльная буря.

"На западе, северо-западе страны ожидается понижение температуры ночью от +3+11°С до -5+8°С, днем основной фон составит +5+18°С. На остальной территории Казахстана повышение на севере, в центре, востоке страны ночью от 0-13°С до -3+3°С, на юге, юго-востоке республики – ночью от 0+12°С до +5+13°С, днем основной фон +10+23°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

О том, в каких регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на 15 октября 2025 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Резкое похолодание и сильные дожди ожидаются в Казахстане
12:03, 05 апреля 2023
Резкое похолодание и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Жара и резкое похолодание ожидаются в Казахстане с 22 по 24 мая
11:46, 21 мая 2025
Жара и резкое похолодание ожидаются в Казахстане с 22 по 24 мая
Сильные осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на 11-13 апреля
14:16, 10 апреля 2024
Сильные осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на 11-13 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: