Снег и резкое похолодание: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 16-18 октября

В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются осадки, сильный ветер, туман, пыльная буря и резкое похолодание, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 16-18 октября 2025 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Казахстане будут формировать два барических образования. В начале периода западные, северо-западные регионы попадут под влияние северо-западного циклона, а в конце периода южные и юго-восточные регионы будут находиться в зоне фронтальных разделов, здесь ожидаются осадки в виде дождя и снега, на остальную часть страны сохранит свое влияние северный антициклон, который обусловит погоду без осадков".

Согласно прогнозу, по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман, на юге – пыльная буря.

"На западе, северо-западе страны ожидается понижение температуры ночью от +3+11°С до -5+8°С, днем основной фон составит +5+18°С. На остальной территории Казахстана повышение на севере, в центре, востоке страны ночью от 0-13°С до -3+3°С, на юге, юго-востоке республики – ночью от 0+12°С до +5+13°С, днем основной фон +10+23°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

