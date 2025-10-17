Долгожданное тепло, мороз и осадки: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 18-20 октября
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 18, 19 и 20 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что мощный антициклон продолжает формировать погоду на большей части территории Казахстана, сохраняя погоду без осадков.
"И хотя в северных регионах в ночные часы сохранятся отрицательные температуры воздуха, днем столбики термометров покажут +5+10°С. Жителей южных регионов продолжит радовать золотая осень, дневные температуры ожидаются +15+20°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Только на северо-западе, а также в горных районах юго-востока Казахстана, согласно прогнозу, атмосферные фронтальные разделы вызовут осадки в виде дождя и снега.
Материал по теме
Жителей Алматы вновь предупредили об НМУ: что это значит и чего стоит избегать горожанам
Ранее синоптики рассказали, какими будут осень и зима в Казахстане в 2025 году. Подробнее об этом – по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript