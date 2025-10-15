#АЭС в Казахстане
Общество

Начался онлайн-сбор предложений от граждан по совершенствованию парламентской системы

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 13:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Государственный секретарь Ерлан Карин 15 октября 2025 года рассказал, что в Казахстане запущен онлайн-сбор предложений по парламентской реформе, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале он напомнил, что на первом заседании рабочей группы глава государства подчеркнул важность участия граждан в обсуждении парламентской реформы.

"По поручению президента организован сбор предложений от граждан по совершенствованию парламентской системы на государственной платформе e-Otinish и сервисе eGov. В специальном разделе "Парламентская реформа" граждане могут направлять свои инициативные предложения, внося свой вклад в модернизацию политической системы страны", – написал Карин.

По его словам, реализация парламентской реформы через открытый диалог государства и общества полностью соответствует принципу президентской концепции "Слышащего государства".

14 октября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев провел первое заседание рабочей группы по парламентской реформе.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
