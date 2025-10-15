Начался онлайн-сбор предложений от граждан по совершенствованию парламентской системы
Государственный секретарь Ерлан Карин 15 октября 2025 года рассказал, что в Казахстане запущен онлайн-сбор предложений по парламентской реформе, сообщает Zakon.kz.
В своем Telegram-канале он напомнил, что на первом заседании рабочей группы глава государства подчеркнул важность участия граждан в обсуждении парламентской реформы.
"По поручению президента организован сбор предложений от граждан по совершенствованию парламентской системы на государственной платформе e-Otinish и сервисе eGov. В специальном разделе "Парламентская реформа" граждане могут направлять свои инициативные предложения, внося свой вклад в модернизацию политической системы страны", – написал Карин.
По его словам, реализация парламентской реформы через открытый диалог государства и общества полностью соответствует принципу президентской концепции "Слышащего государства".
14 октября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев провел первое заседание рабочей группы по парламентской реформе.
