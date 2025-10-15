Почему трудно доказать бытовое насилие, рассказал прокурор

Начальник отдела досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры района Байконыр Астаны Мухтар Осерхан на брифинге 15 октября 2025 года напомнил, что грозит за бытовое насилие в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Мухтар Осерхан отметил, что с 2024 года наблюдается рост числа лиц, привлеченных к ответственности за бытовое насилие.

"По данным за текущий год, к административной и уголовной ответственности привлечено около 10 тыс. лиц, а в кризисных центрах нашли приют 120 женщин. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что реальный масштаб проблемы значительно шире, поскольку многие жертвы продолжают бояться обращаться за помощью", – добавил спикер.

Одной из главных проблем, по словам прокурора, является недостаточная доказательная база, поскольку большинство подобных преступлений совершается без свидетелей, что затрудняет их документирование и доказывание.

"Нередки случаи, когда потерпевшие, находясь в эмоциональной или материальной зависимости от агрессора, отказываются от поданных заявлений, что препятствует возбуждению уголовных дел", – сообщил Мухтар Осерхан.

Спикер напомнил, что, согласно действующему законодательству, бытовое насилие определяется как умышленное противоправное действие или бездействие в семейно-бытовой сфере, причиняющее физические либо психические страдания.

"За преступления в сфере бытового насилия предусмотрены штрафы от 80 до 200 МРП, общественные работы до 200 часов или арест сроком до 50 суток. В случае истязания жертвы наказание ужесточается – до 600 часов общественных работ либо лишение свободы до трех лет. За причинение среднего вреда здоровью предусмотрено лишение свободы до двух лет, а за тяжкий вред – от трех до восьми лет", – резюмировал он.

13 октября 2025 года депутат Мажилиса Снежанна Имашева указала на порочную практику полиции в борьбе с бытовым насилием. По ее словам, в полиции жертв бытового насилия привлекают за ложный вызов.