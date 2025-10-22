В каких случаях дропперы не понесут уголовную ответственность – комментарий прокуратуры

Начальник отдела по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры района Есиль города Астаны Каиырбек Асылбеков 22 октября 2025 года на брифинге в столичном РСК рассказал о предусмотренном наказании за дропперство, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, дропперам грозит от ареста на 50 суток до лишения свободы сроком на 7 лет. При этом в случае добровольного признания наказание может быть смягчено.

"В законодательстве предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного сообщения о том, что человек занимается либо когда-то занимался дропперством. То есть, если до возбуждения уголовного дела человек сам добровольно сообщает, он освобождается от уголовной ответственности", – сказал Асылбеков.

Спикера также попросили рассказать о новых видах мошенничества в столице.

"Цифровизация развивается, появляются новые технологии. С помощью ИИ мошенники начали распространять видеоматериалы с участием известных людей, бизнесменов. Зачастую многие доверяют этому и вкладывают денежные средства, не зная, что по ту сторону сидит интернет-мошенник. И такие случаи участились в последнее время", – добавил представитель прокуратуры.

Вчера мы писали, что в Казахстане зафиксировано более 30 млн подозрительных звонков.