#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Общество

В каких случаях дропперы не понесут уголовную ответственность – комментарий прокуратуры

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 16:11 Фото: pixabay
Начальник отдела по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры района Есиль города Астаны Каиырбек Асылбеков 22 октября 2025 года на брифинге в столичном РСК рассказал о предусмотренном наказании за дропперство, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, дропперам грозит от ареста на 50 суток до лишения свободы сроком на 7 лет. При этом в случае добровольного признания наказание может быть смягчено.

"В законодательстве предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного сообщения о том, что человек занимается либо когда-то занимался дропперством. То есть, если до возбуждения уголовного дела человек сам добровольно сообщает, он освобождается от уголовной ответственности", – сказал Асылбеков.

Спикера также попросили рассказать о новых видах мошенничества в столице.

"Цифровизация развивается, появляются новые технологии. С помощью ИИ мошенники начали распространять видеоматериалы с участием известных людей, бизнесменов. Зачастую многие доверяют этому и вкладывают денежные средства, не зная, что по ту сторону сидит интернет-мошенник. И такие случаи участились в последнее время", – добавил представитель прокуратуры.

Вчера мы писали, что в Казахстане зафиксировано более 30 млн подозрительных звонков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Стоит ли казахстанцам ожидать еще одну школьную реформу, рассказала глава Минпросвещения
17:02, Сегодня
Стоит ли казахстанцам ожидать еще одну школьную реформу, рассказала глава Минпросвещения
Почему трудно доказать бытовое насилие, рассказал прокурор
16:12, 15 октября 2025
Почему трудно доказать бытовое насилие, рассказал прокурор
Ужесточить уголовную ответственность для дропперов предложил депутат Бахытжан Базарбек
14:18, 02 апреля 2025
Ужесточить уголовную ответственность для дропперов предложил депутат Бахытжан Базарбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: