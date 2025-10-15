#АЭС в Казахстане
Общество

Ждем зарплату: депутат признался, что живет на рассрочках

депутат Бакытжан Базарбек, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 16:15 Фото: Facebook/Бакытжан Базарбек
Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек в кулуарах Мажилиса 15 октября 2025 года признался, что у него оформлено несколько рассрочек, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен поделился, что у него оформлено восемь-девять рассрочек и даже авиабилеты он приобретает в рассрочку.

"Нужно же мне из Алматы поддерживать контакты, выезжать, встречаться с населением и так далее. Поэтому ждем зарплату. Я же не из бизнеса пришел, я обычный юрист. С юридической и судебной практикой я полностью закончил. Поэтому мы только зарплату ждем. А бывает – иногда зарплаты нет. Нужно решать, нужно выезжать, встречаться с населением. Например, в субботу и воскресенье. Ничего в этом зазорного не вижу. Мы простые люди. Мы должны ломать стереотипы – депутаты бывают и простые, которые тоже пользуются такими механизмами, как рассрочка", – озвучил он.

14 октября 2025 года стало известно, что казахстанцам списали долги на 180 млрд тенге в рамках процедур банкротства.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
