Гибель солдат в мирное время: МВД Казахстана требует наказать тех, кто допустил ЧП

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 26 ноября 2025 года прокомментировал уголовные дела по факту гибели солдат в армии, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов отметил, что расследование уголовных дел проводится в полном объеме, надзор по ним осуществляет Главная военная прокуратура.

"Ежедекадно эти дела заслушиваются на площадке Генеральной прокуратуры. По гибели каждого солдата, военнослужащего мы в обязательном порядке регистрируем уголовное дело. По Кайсару Султану – по данному делу проводится расследование. В настоящее время удовлетворено ходатайство потерпевшей стороны о назначении дополнительных экспертиз. Мы плотно работаем с родителями погибших солдат", – сказал Санжар Адилов.

По каждому уголовному делу, по его словам, нужно провести тщательное всестороннее расследование и дождаться их результатов.



"По всем этим уголовным делам в обязательном порядке вносим представление командованию воинских частей, непосредственно главкомату соответствующего воинского подразделения о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности тех лиц, кто допустил чрезвычайное положение, в том числе суициды, гибель солдат в мирное время", – резюмировал Санжар Адилов.

13 сентября сообщалось, что в Алматы на территории Военного института покончил с собой военнослужащий-контрактник.

16 сентября военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. По предварительной информации, это была попытка суицида.

19 сентября в Абайской области покончил с собой военный офицер Аягозского гарнизона.

