К жителям Алматы синоптики обратились с предупреждением
Об этом стало известно из предупреждения, опубликованного на сайте РГП "Казгидромет":
"16 октября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе, Алматы, Павлодаре".
Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
