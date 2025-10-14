Синоптики предупредили жителей Алматы и еще двух городов: чего им стоит избегать 14 октября

Сегодня в трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В связи с этим горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

"14 октября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Жезказгане, Алматы, ночью – в Атырау", – говорится в обращении, опубликованном во вторник.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

