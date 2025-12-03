Синоптики обратились к жителям 12 городов Казахстана с предупреждением

В 12 казахстанских городах сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В связи с этим жителям рекомендуется ограничить прогулки под открытым небом, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте РГП "Казгидромет":

"3 декабря 2025 года в городах Актобе, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Павлодар, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, ночью в городах Астана, Петропавловск, Костанай ожидаются неблагоприятные метеорологические условия".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики сообщили, что большую часть Казахстана накроют туман и гололед. В каких городах и регионах на 3 декабря 2025 года объявлено штормовое предупреждение, можете узнать здесь.