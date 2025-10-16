#АЭС в Казахстане
Общество

АФМ рассматривает ужесточение ответственности блогеров и новые правила для лотерей

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 11:33 Фото: pexels
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 16 октября 2025 года на брифинге в Сенате подтвердил, что ведомство изучает возможность внесения поправок в закон о лотереях и ужесточения ответственности блогеров, передает корреспондент Zakon.kz.

Сейчас, по его словам, идет сбор предложений от других государственных органов по этому вопросу. 

"После этого представим их на рассмотрение правительства, а затем – в Мажилис. Как вы знаете, ранее была введена уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид. Аналогичным образом сейчас рассматривается вопрос об установлении такой же уголовной ответственности и в данном случае", – рассказал Женис Елемесов.

Ранее заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал о деле супругов-блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
