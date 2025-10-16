#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Архив новостей
События

Уголовное дело завели на блогеров Жанабыловых

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 16 октября 2025 года на брифинге в Сенате рассказал о деле супругов-блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что возбуждено уголовное дело по статье 214 части 1 Уголовного кодекса РК ("Незаконное предпринимательство").

"В настоящий момент начато расследование, и как только появятся дополнительные данные, мы сообщим. Дело зарегистрировано вчера или позавчера. Как вы знаете, апелляция была рассмотрена в суде в понедельник, после чего материалы поступили к нам – примерно вчера или позавчера", – озвучил Женис Елемесов.

По его словам, о сроках расследования пока говорить сложно, но ориентировочно оно займет около двух месяцев. Также Елемесов уточнил, что супруги-блогеры находятся в стране.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Также прозвучала сторона обвинения. Они считают, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

В этот же день стало известно, что материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой передали в АФМ для возбуждения уголовного дела.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
