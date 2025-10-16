КазНАИУ превратят в научный центр международного уровня

Премьер-министр страны Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по развитию Казахского национального аграрного исследовательского университета в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что правительство проводит системную работу по развитию аграрной науки, направленную на расширение финансирования научных исследований, внедрение передовых технологий и включение научных разработок в сельскохозяйственное производство.

"В рамках этой работы реализуются проекты по механизации посевных процессов, созданию новых сортов и биотехнологий, подготовке научных кадров, поддержке молодых специалистов и коммерциализации инноваций. Указанные меры закреплены в Концепции развития агропромышленного комплекса до 2030 года, реализация которой направлена на повышение эффективности и устойчивости отрасли", – говорится в ответе.

По его словам, одним из приоритетов этого направления является совершенствование деятельности научных институтов.

"В связи с этим уполномоченный орган совместно с Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и АО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" разработали Программу развития университета на 2025-2029 годы. Программа предусматривает превращение университета в образовательный и научный центр международного уровня, включающий модернизацию материально-технической и лабораторной базы, интеграцию научных исследований с учебным процессом и внедрение их результатов в производство", – сообщил премьер.

Общий объем финансирования программы составляет около 36 млрд тенге, из которых примерно 27 млрд тенге планируется за счет республиканского бюджета.

