Более 2 тысяч гектаров земли планируют изъять в Алатау для госнужд

Премьер-министр страны Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по развитию города Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, до конца 2025 года для государственных нужд в городе будут изъяты тысячи гектаров земель.

"С момента основания города Алатау для государственных нужд изъято около 593 гектаров земельных участков, а до конца текущего года планируется изъять еще около 2,4 тыс. гектаров", – написал Бектенов.

Он также сообщил, что правительством разработаны и поддержаны инициативы по сохранению мер социальной поддержки специалистов, прибывающих на работу в город в рамках программы "С дипломом – в село", а также для специалистов в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта и агропромышленного комплекса.

"Кроме того, акимат Алматинской области внес изменения в Генеральный план города, утверждены отраслевые схемы решением маслихата города, и до конца текущего года планируется завершить разработку проектно-сметной документации. После завершения разработки всей градостроительной документации начнется строительство объектов", – добавил премьер.

Ранее мы писали, что прокуратура города Алатау вернула в госсобственность незаконно выведенные земельные участки.