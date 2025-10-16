#АЭС в Казахстане
Общество

59 тысяч га деградированных земель обещают восстановить в Кызылординской области

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 12:36 Фото: pexels
Премьер-министр страны Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о планах по борьбе с опустыниванием в Кызылординской области, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для повышения плодородия почв утверждена Дорожная карта на 2024-2030 годы, предусматривающая комплексный анализ состояния земель и реализацию мероприятий по борьбе с эрозией и опустыниванием.

"Соответственно, в 17 областях утверждены региональные дорожные карты по борьбе с деградацией земель. Согласно дорожной карте Кызылординской области, до 2030 года планируется восстановить 59 тыс. гектаров эродированных земель, из них 2,9 тыс. га пострадали от водной эрозии, 56,1 тыс. га – от ветровой эрозии", – говорится в ответе.

Он также сообщил, что в 2025-2028 годах будут составлены карты деградированных земель на площади 32,2 тыс. гектаров, с определением их владельцев.

"Поскольку часть эродированных земель находится в государственном земельном фонде, а часть – в собственности частных землепользователей, местные исполнительные органы проводят разъяснительную работу с хозяйствами по вопросам предотвращения деградации и восстановления земель", – добавил премьер.

Ранее мы писали, что Кызылординская область получит 1 млрд тенге от правительства Казахстана на водоснабжение посевных площадей.

Азамат Сыздыкбаев
