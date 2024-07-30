Сколько казахстанцев официально имеют работу
По возрастным категориям наибольшее количество трудящихся приходится на группу 35-44 лет – свыше 2,5 млн человек. За ними следуют работники в возрасте 29-34 лет, которых насчитывается свыше 1,8 млн человек.
Из общего числа занятых 44% имеют высшее и послевузовское образование, еще 50% –техническое или профессиональное образование.
При этом, как отмечают статистики, из общего числа занятого населения 76,2% трудятся по найму, тогда как 23,8% являются самостоятельно занятыми работниками.
Наибольшее число наемных работников отмечается в городе Алматы, где их число достигает 954,3 тыс. человек.
Cреди самозанятых самое большое количество в зафиксировано в Туркестанской области – 374,5 тыс. человек (17,1% от общего числа самозанятых).
Еще 51,6 тыс. человек трудятся дистанционно.
Согласно данным Бюро нацстатистики, на 1 июня 2024 года в Казахстане проживало 20 139 914 человек.