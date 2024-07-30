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Сколько казахстанцев официально имеют работу

Сколько казахстанцев официально имеют работу, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 12:26 Фото: primerminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, по итогам первого квартала 2024 года в Казахстане общее число занятого населения составляет 9 млн 167,3 тыс. человек. Из них 51,9% мужчины, 48,1% – женщины, сообщает Zakon.kz.

По возрастным категориям наибольшее количество трудящихся приходится на группу 35-44 лет – свыше 2,5 млн человек. За ними следуют работники в возрасте 29-34 лет, которых насчитывается свыше 1,8 млн человек.

Из общего числа занятых 44% имеют высшее и послевузовское образование, еще 50% –техническое или профессиональное образование.

При этом, как отмечают статистики, из общего числа занятого населения 76,2% трудятся по найму, тогда как 23,8% являются самостоятельно занятыми работниками.

Наибольшее число наемных работников отмечается в городе Алматы, где их число достигает 954,3 тыс. человек.

Cреди самозанятых самое большое количество в зафиксировано в Туркестанской области – 374,5 тыс. человек (17,1% от общего числа самозанятых).

Еще 51,6 тыс. человек трудятся дистанционно.

Согласно данным Бюро нацстатистики, на 1 июня 2024 года в Казахстане проживало 20 139 914 человек.

Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан 2024 год
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