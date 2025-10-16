#АЭС в Казахстане
Общество

С важной информацией обратились к жителям Алматы

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 19:00 Фото: akorda.kz
17 октября на территории международного аэропорта Алматы пройдут антитеррористические учения. В Алматинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом обратились к жителям Казахстана и гостям города и предупредили о проведении важного мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Пассажиров уведомили, что в связи с плановыми антитеррористическими учениями какие-либо ограничения в передвижении авиа- и автотранспорта не предусмотрены.

Мероприятие будет проведено по адресу: ул. Майлина, 2, с 08:00 до 15:00 17 октября 2025 года.

"Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах транспортной инфраструктуры. Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации", – призвали в Алматинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

В полиции предупредили, что, согласно ст. 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

В международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" в Астане антитеррористические учения были проведены в июле текущего года.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
