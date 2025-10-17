#АЭС в Казахстане
Общество

Пособия в Казахстане: сколько платят по инвалидности и потере кормильца

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 09:24 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) предоставили данные о том, сколько выплачено казахстанцам в виде пособий и социальных выплат по инвалидности и потере кормильца. Сумма за 2025 год составила более 555 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации ведомства, с начала 2025 года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 488,5 млрд тенге.

Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 66,8 млрд тенге.

Также известно, что по состоянию на 1 октября 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 544 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 155,9 тыс. человек.

В МТСЗН напомнили, что:

  • размеры государственных соцпособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год;
  • размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС.

"По состоянию на 1 октября 2025 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 98 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 66,5 тыс. семей".Пресс-служба МТСЗН РК

Еще одно напоминание. Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

По состоянию на 1 октября размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

  • 1 группы – 101 702 тенге,
  • 2 группы – 81 362 тенге,
  • 3 группы – 55 474 тенге.

А средний размер социальных выплат:

  • по утрате трудоспособности составляет 72 087 тенге,
  • по потере кормильца – 75 064 тенге.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 09:24
Предоставление индивидуального помощника лицам с инвалидностью: внесены изменения

Ранее в МТСЗН рассказали, что почти 450 млрд тенге потратил Казахстан на пособия многодетным за 2025 год. Еще в ведомстве напомнили, сколько в стране положено денег за рождение детей в 2025 году. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
