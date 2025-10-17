Невидимый труд флотатора из Балхаша, или Кто стоит за громкими экономическими показателями

Ни один медеплавильный комбинат не может обойтись без флотаторов. Именно они превращают руду в металл. Одна из них – Эльмира Ахметбекова. От ее работы зависит качество будущей меди. Об особенностях своей профессии она рассказала корреспонденту Zakon.kz.

Огромный завод, производственный шум, гудящие машины и оборудование, руда и металл. Кажется, что здесь совсем не место для женщин. Однако представительницы прекрасного пола практически наравне с мужчинами трудятся на Балхашском медеплавильном комбинате. Одна из них – Эльмира Ахметбекова. Ей 57 лет, и 24 из них она работает флотатором на обогатительной фабрике.

"Я искала работу и случайно узнала, что есть возможность устроиться на обогатительную фабрику флотатором. Тогда даже не знала, в чем заключается эта работа. Сначала, конечно, было сложно, но со временем втянулась и работаю уже 24 года", – рассказывает она.

Флотатор – одна из главных профессий на обогатительной фабрике. Задача специалиста – контролировать процесс флотации и обогащения. При этом происходит разделение руды на полезные компоненты и пустую породу.

Фото: из личного архива Эльмиры Ахметбековой

Есть разные методы флотации. В Балхаше применяют пенную. В гигантских чанах пульпу, которая состоит из частиц руды с водой, смешивают с реагентами и пропускают через эту смесь пузырьки воздуха. Вместе с воздухом на поверхность поднимается полезная часть руды – медь, цинк и не только. Визуально это выглядит, как пена. Все остальное движется по дну на выход из флотационной машины.

"Наша работа заключается в извлечении полезных компонентов. Получается качественное медное сырье для дальнейшей переработки медеплавильного производства, – говорит флотатор. – Процесс автоматизирован, я контролирую параметры: режим, плотность пульпы, количество реагентов, продолжительность процесса. Точное соблюдение времени флотации помогает получить из руды максимальное количество чистых минералов".

На производство Эльмира Ахметбекова устроилась в октябре 2001 года. Окончила политехнический колледж по специальности "Обогащение полезных ископаемых". Со временем благодаря своим стараниям с третьего постепенно перешла на пятый разряд и стала бригадиром. В ее подчинении трудятся преимущественно женщины.

Фото: из личного архива Эльмиры Ахметбековой

"С годами, когда уже изучила профессию флотатора, когда набралась опыта, подняли разряд. Сейчас я занимаю должность бригадира звена флотаторов. Работа одновременно и сложная, и интересная. Мне она очень нравится", – говорит Эльмира Ахметбекова.

Как и в любой другой, в работе флотатора есть свои сложности. Нужно вести контроль за состоянием пульпы, подаваемой в машины для извлечения из нее полезных ингредиентов, регулировать воздушный поток, следить за добавлением реагентов в водяной или эмульсионный раствор. И наша героиня вполне успешно справляется со своими обязанностями.

"Сложно ли быть флотатором? В данный момент уже нет. Но когда я только устроилась, для меня все было незнакомо, было трудно, и не один год. В каждой профессии есть свои плюсы и минусы. Но все становится проще, если знаешь свое дело и предан ему, – поделилась героиня. – На такой работе нужно быть психологически устойчивым, находить с другими общий язык, компромисс".

Работа флотатора требует ответственности, внимания к мельчайшим деталям, выносливости. Но за годы своей трудовой биографии Эльмира Ахметбекова доказала, что ей любое задание по плечу. Руководство ценит ее за дисциплину и точность, а молодежь уважает за опыт и готовность помочь.

Когда заканчивается рабочая смена и Эльмира Секербаевна снимает спецодежду, она становится обычной женщиной. Дома бригадир звена превращается в заботливую маму и бабушку. Говорит, что найти общий язык с современными детьми иногда сложнее, чем переработать руду, и очень старается преуспеть и в этом.

"У меня четверо внуков. Старшая Адия учится в 4 классе, Мирас – в первом классе, Адина – в нулевом. А самая младшая Дария еще ходит в детский сад. Свободное время люблю проводить с внуками. Еще люблю готовить и радовать родных разнообразными блюдами". Эльмира Ахметбекова

Кулинария – еще одна ее страсть. Пироги, домашняя лапша, праздничные салаты, национальные блюда – все она готовит с любовью, стараясь каждый раз удивить родных чем-то новым. Когда за столом собирается вся семья – это самое большое счастье для нее.

Фото: из личного архива Эльмиры Ахметбековой

За громкими экономическими показателями стоят обычные люди, о чьих профессиях не всегда знают другие казахстанцы, но именно они – фундамент производства. Флотаторы на медеплавильном заводе Балхаша – не просто операторы оборудования, а внимательные аналитики, химики и технологи в одном лице, от работы которых зависит качество всей последующей переработки металла.