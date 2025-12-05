Эксперт о смерти девочки в столичной стоматологии: Вводили не те препараты

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 5 декабря 2025 года продолжился суд по делу в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники, где умерла трехлетняя девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Выступая на заседании, эксперт Олег Разумов отметил, что, согласно видеозаписи из стоматологического кабинета, после завершения лечения и в момент пробуждения пациента анестезиолог продолжала подавать наркоз "Севоран".

"Это отражено в медицинской карте. Была неоднократная подача. Доктор постоянно подходил. Насколько я понимаю, врач был в растерянности и не мог понять, что происходит. Поэтому сначала концентрацию увеличили до максимальной, потом снизили до средней, затем попытались уменьшить, после чего снова несколько раз повышали. Это все зафиксировано в лицензии – можно зачитать поминутно: в такие-то минуты концентрация увеличивалась", – озвучил он.

Эксперт подтвердил, что после завершения лечения необходимо было отключать наркоз, однако не понял решения врача. После того как стоматолог завершил работу и вышел, необходимо было начать пробуждение – обеспечить ребенку оксигенацию и перевести его на спонтанное дыхание, а не продолжать подачу препарата.

"Именно на этом этапе, хочу акцентировать внимание, после начала пробуждения возник целый ряд критических ситуаций, с которыми, к сожалению, доктор не справился. У ребенка отмечается кашель, пароксизмальное дыхание, появляются дыхательные движения, и он "дергается" на аппарате. В этот момент доктор увеличивает концентрацию препарата. 13:45 – отключена подача Севорана, проводится постоянная респирация, на мониторе пульс 115. А в 13:57 проводится респирация, частота отмечается, давление не измеряется", – сказал Олег Разумов.

Он также назвал ошибкой то, что тонометр убрали сразу после завершения процедуры.

"То есть, как только стоматолог вышел, тонометр убрали, убрав тем самым еще один критерий контроля. Не было кардиомониторинга и не фиксировалось артериальное давление, хотя оно в этот момент могло снижаться, поскольку началась подача. В 13:58 – увеличивается подача анестетика до 8, пациента снова погружают в наркоз", – дополнил эксперт.

Также он озвучил результаты судебно-медицинской экспертизы, где были обнаружены лекарственные препараты в крови, которые не зафиксированы ни в карте наркоза, ни в листе назначений.

"Поэтому это было отражено в рецензии. Мы попросили КМД, когда проводилась проверка, дать характеристику препаратов. В частности, они дали комментарий по лидокаину, однако мы не увидели в документации ибупрофен, антигистаминный препарат и другие средства, о которых говорил доктор. Все это видно на видео. На видеозаписи анестезиолог четко говорит: в процессе начала пробуждения ввести препарат Супрастин – 1 мл, затем ввести 0,3 мл кальция. Дальше голос хорошо слышен: препараты набирают и вводят быстро. Кальций никогда не вводится быстро – это "горячий" препарат, его вводят медленно", – заявил Олег Разумов.

Он отметил, что у ребенка произошел шок, давление упало, и началось неотложное критическое состояние буквально через несколько минут после введения этих препаратов.

"Это все зафиксировано по пульсовой симметрии и по показателям сатурации – все видно. Когда уже подключили наркозный аппарат и кардиомониторинг, который должны были подключить сразу, как только ребенок сел и ей пообещали мороженое, тогда можно было бы говорить профессиональным языком. Мы бы видели сбой ритма или другое нарушение хода водного наркоза, хода анестезии", – сказал эксперт.

Он также озвучил, что Супрастин, Севоран и кальций хлор являются критичной комбинацией препаратов для ребенка.

"Во-первых, лишние введения. Я вам объясняю прописные истины. Нигде в протоколе анестезии нет показаний для их введения. Согласен: если у больного что-то происходит, вы вводите препараты, корректируете гемодинамику, вводите адреналин – и все. Но если вы почитаете аннотацию к хлористому кальцию, то увидите: быстрое введение у детей вызывает брадиаритмию, вазодилатацию, а у маленьких детей может привести к остановке сердца и электромеханической диссоциации. Быстрое введение Супрастина в дозе 1 мл – это для более старшего возраста. У детей вызывает резкую седацию, на фоне седативного препарата снижается мышечный тонус, появляются гипотония, брадиокардия и возможна дыхательная депрессия", – рассказал Олег Разумов.

По его словам, если препарат введен внутривенно, эффект наступает на конце иглы, то есть сразу. Препараты ввели в течение шести секунд – 13:50, и через 5-7 минут возникло это состояние, в 13:56-13:57.

"Тот же препарат – ибупрофен – не применяется у детей до 12-15 лет. Но он был не указан. Ибупрофен – нестероидный анальгетик. В карте наркоза этот препарат отсутствует, а в экспертизе он указан. Получается, препарат ввели вопреки инструкциям. (...) Давайте обратим внимание на начало анестезии. Мне пришлось пересмотреть видео. Это очень трагическое видео. Честно – болит сердце и хочется плакать, потому что здоровая девочка умерла во время стоматологической операции. Когда начался наркоз, доктор только сел, и монитор издал звуковой сигнал. Потом аппарат издал сигнал. Эти звуковые тревоги появились сразу. Монитор показал, что что-то не так, и аппарат дал сигнал тревоги. Вы оба сигнала отключили, подошли к пациенту, и еще до начала операции начали процесс санации", – разъяснил он.

Помимо этого, эксперт сообщил, что когда прошел процесс санации, сигнал тревоги аппарата был отключен на несколько минут, а затем включили музыку, которая заглушала все звуки, и прислушиваться было невозможно.

До этого независимый эксперт Бахыт Мусина озвучила, что у ребенка были серьезные противопоказания – критически повышенные тромбоциты, признаки затяжной инфекции, анемия и дефицит массы тела. С такими показателями ребенок не мог быть допущен к проведению наркоза.

На прошлом заседании суда, 2 декабря, стало известно, что погибшая в столичной стоматологии девочка ранее перенесла корь с осложнениями. В тот же день в суд для допроса вызвали врача-стоматолога Абубакира Тлеухана, который в день происшествия осуществлял лечение зубов девочки.

Сама трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

27 ноября 2025 года в суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Юлия Клак (Бушина), работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года. Это был ее первый опыт работы.

Второй допрошенной стала Елена Кусаинова. С 2005 года Кусаинова работала администратором, после чего заняла должность управляющей стоматологией, курируя административные процессы. В ее обязанности входило: управление персоналом, подбор сотрудников и решение организационных вопросов, связанных с деятельностью клиники.

2 декабря 2025 года в суд на допрос вызвали учредителя и директора клиники Надежду Хон.

Ранее анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.