Общество

Такие вещи нужно внедрять не для хайпа – вице-министр цифровизации о нейросети в СД "Самрук-Казына"

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 16:13 Фото: pexels
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 17 октября 2025 года на заседании общественной палаты при Мажилисе высказался о независимом цифровом члене совета директоров "Самрук-Казына", передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня, 17 октября 2025 года, в Астане состоялось заседание совета директоров АО "Самрук-Қазына", где впервые приняла участие нейросеть – SKAI.

"Хотелось бы, чтобы в проекте Цифрового кодекса регулировалась эта история, как, например, член совета директоров, который представляет из себя ИИ. Мне кажется, здесь тоже уполномоченный орган должен активнее действовать, потому что это серьезная вещь, которую нужно внедрять не для хайпа", – сказал Коняшкин.

С вице-министром согласилась и депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

"Мы все, что могли, сделали в законе "Об искусственном интеллекте", там искусственный интеллект субъектом права не признается", – напомнила она.

В свою очередь модератор заседания, депутат Айдос Сарым, назвал это PR.

Ранее мы писали, что в Казахстане утверждено Положение о Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития.

Азамат Сыздыкбаев
