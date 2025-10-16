Положение о Министерстве искусственного интеллекта утвердили в Казахстане

Постановлением правительства от 9 октября 2025 года утверждено Положение о Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан является государственным органом РК, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сферах аэрокосмической и электронной промышленности, научно-технического развития страны, геодезии, картографии и пространственных данных, обеспечения информационной безопасности в сферах информатизации, "электронного правительства", персональных данных и их защиты, цифровых активов, проектного управления, а также в области связи, развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг и по управлению данными (регулируемые сферы).

Министерство имеет ведомства:

Аэрокосмический комитет;

Комитет по информационной безопасности;

Комитет телекоммуникаций;

Комитет государственных услуг;

Комитет искусственного интеллекта и управления данными.

Функции:

обеспечение формирования и реализации государственной политики в регулируемых сферах;

осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольных функций;

разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и принятие нормативных правовых актов об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им в регулируемых сферах;

осуществление международного сотрудничества в регулируемых сферах;

разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом по предпринимательству проверочных листов, критериев оценки степени риска в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;

осуществление противодействия терроризму в пределах установленной законодательством РК компетенции;

разработка, согласование и утверждение в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в регулируемых сферах;

осуществление межотраслевой координации в регулируемых сферах;

разработка ключевых показателей деятельности в сфере цифровизации первых руководителей государственных органов и их цифровых заместителей, утверждаемых правительством РК;

осуществление оценки достижения первыми руководителями государственных органов и их цифровыми заместителями ключевых показателей деятельности в сфере цифровизации в соответствии с методикой, утверждаемой правительством;

внесение предложений в правительство о применении к заместителям руководителей государственных органов, курирующим вопросы цифровизации, мер дисциплинарной ответственности либо поощрения;

определение ключевых показателей деятельности в сфере цифровизации акиматов областей, городов республиканского значения и столицы;

осуществление оценки достижения ключевых показателей деятельности в сфере цифровизации акиматов областей, городов республиканского значения и столицы;

1внесение предложений руководителям местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы о применении к руководителям структурных подразделений акиматов областей, городов республиканского значения и столицы, курирующим вопросы цифровизации, мер дисциплинарной ответственности либо поощрения;

предъявление в суды исков в соответствии с законодательством РК;

осуществление в пределах компетенции аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства, претендующих на участие в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов, консультативных документов регуляторной политики, проектов международных договоров РК, а также международных договоров, участником которых намеревается стать РК, затрагивающих интересы частного предпринимательства;

утверждение состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере информатизации;

создание экспертного совета по вопросам частного предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;

утверждение подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;

ведение казахстанской части совместных межправительственных комиссий (комитетов, советов) и их подкомиссий (подкомитетов, рабочих групп) по сотрудничеству с зарубежными странами в регулируемых сферах;

определение потребности в кадрах в регулируемых сферах;

осуществление по решению правительства права владения и пользования государственным пакетом акций (долями участия в уставном капитале), а также функции уполномоченного органа по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканских государственных предприятий и государственных учреждений, а также организаций, находящихся в доверительном управлении;

обеспечение защиты государственных секретов и служебной информации ограниченного распространения в Министерстве;

участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике;

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РК;

обеспечение реализации проектов и программ в области космической деятельности, включая проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

утверждение порядка отбора кандидатов в космонавты и присвоения статуса кандидата в космонавты, космонавта;

определение порядка выплаты единовременной компенсации кандидату в космонавты, космонавту при установлении инвалидности, наступившей в результате травмы, увечья, заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, а также в случае его гибели (смерти) в связи с исполнением служебных обязанностей;

утверждение правил обеспечения кандидата в космонавты, космонавта ежегодными профилактическими осмотрами, медицинским и санаторно-курортным лечением;

утверждение порядка государственной регистрации космических объектов и прав на них;

утверждение положения об отряде космонавтов Республики Казахстан;

утверждение порядка предоставления транспондеров космических аппаратов физическим и (или) юридическим лицам;

определение совместно с Министерством обороны РК порядка планирования космических съемок, получения, обработки и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса национальным оператором космической системы дистанционного зондирования Земли;

определение совместно с Министерством обороны порядка организации и предоставления спутниковых навигационных услуг национальным оператором системы высокоточной спутниковой навигации;

определение национальных операторов космических систем;

утверждение методики расчета затрат на создание, эксплуатацию и развитие объектов космической инфраструктуры;

утверждение правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории РК, а также в космическом пространстве, космических ракетных комплексов на территории РК;

утверждение правил установления охранных зон объектов наземной космической инфраструктуры в РК по согласованию с заинтересованными государственными органами и др.

Кроме того, с 1 января 2026 года в функции министерства войдет:

передача оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" сведений, полученных для формирования системы оценки рисков, в целях проведения государственного контроля и надзора, а также для осуществления аналитики данных в соответствии с требованиями по управлению данными;

утверждение перечня приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий и критериев собственного производства по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, уполномоченным органом в области технического регулирования, уполномоченным органом в области государственной поддержки инновационной деятельности и уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;

утверждение перечня товаров, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;

утверждение перечня товаров, ввезенных исключительно в целях использования при осуществлении приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, уполномоченным органом в области технического регулирования и уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;

определение порядка установления соответствия участников "Астана Хаб" условиям по уменьшению корпоративного подоходного налога на 100 процентов по доходам от оказания услуг в сфере информатизации, предусмотренным подпунктами 3), 4) и 5) пункта 2 статьи 741 Налогового кодекса РК, по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;

установление цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией "Правительство для граждан" по согласованию с антимонопольным органом и уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Руководство министерством осуществляет министр, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на министерство задач и осуществление им своих функций.

Министр назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством РК.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития определено уполномоченным органом в отношении юридических лиц:

Государственная радиочастотная служба;

Центр поддержки цифрового правительства;

Национальный центр геодезии и пространственной информации.

Аэрокосмический комитет Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК определен уполномоченным органом в отношении юридических лиц:

Инфракос;

Байконыр баланс.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Мы сообщали, что в сентябре президент реорганизовал Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в Министерство искусственного интеллекта.