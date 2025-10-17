"Банки отзывали гарантийные письма": юрист о переживаниях казахстанцев после повышения базовой ставки
Юрист Дидар Смагулов отметил, что после повышения базовой ставки Национальным банком многие казахстанцы, получившие ранее гарантийные письма от банков по ипотеке, оказались в затруднительном положении – банки начали отзывать эти письма, из-за чего люди фактически лишились возможности оформить кредиты и приобрести жилье.
"Был озвучен большой блок по защите прав граждан и потребителей от вреда, причиняемого банками второго уровня. У меня вопрос: кто защитит потребителей от вреда, причиняемого недобросовестными действиями Национального банка? Политика Нацбанка напоминает астанинскую погоду – стабильностью не отличается. На прошлой неделе, как гром среди ясного неба, появилась новость: ставка повышена до 18%. Кто теперь может гарантировать, что гарантийное письмо банка действительно даст человеку возможность получить жилье?" – заявил он.
Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов озвучил, что в первую очередь необходимо понять, носит ли эта ситуация массовый характер.
"Такой информации у нас пока нет. Во-вторых, нужно изучить условия самих гарантийных писем: как правило, если ставка меняется, то документ может утратить силу. Мы этим займемся. В-третьих, считаю, что сейчас реакция банков на повышение базовой ставки была временной. Уже сейчас видно, что некоторые банки начинают открывать собственные рыночные и ипотечные программы. Это была разовая реакция на повышение ставки. В любом случае, при выдаче ипотечного кредита банк оценивает финансовую состоятельность заемщика. Если заемщики платежеспособны и имеют стабильный доход, они смогут претендовать на получение жилищного займа и в дальнейшем", – ответил спикер.
Дидар Смагулов отметил, что в социальных сетях опубликованы сотни комментариев казахстанцев, обсуждающих эту тему.
Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов дополнил, что по итогам сентября инфляция составила 12,9%, практически 13%.
"Повышение базовой ставки – это своего рода защитный механизм, который помогает сохранить ценность средств: деньги, размещенные на депозитах, таким образом, не обесцениваются вслед за инфляцией. Политика Национального банка направлена на сдерживание инфляции и обеспечение стабильности финансовой системы. В этом контексте мы не можем рассматривать наши действия как меры защиты потребителей в узком смысле – наоборот, это защита средств граждан", – заявил он.
Шолпанкулов отметил, что если бы базовая ставка не повышалась, а инфляция продолжала расти, стоимость денег снижалась бы, и население не смогло бы сохранить свои накопления.
10 октября 2025 года Национальный банк принял решение о повышении базовой ставки сразу на 1,5% – с 16,5% до 18%.