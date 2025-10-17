"Банки отзывали гарантийные письма": юрист о переживаниях казахстанцев после повышения базовой ставки

Юрист Дидар Смагулов 17 октября 2025 года на заседании общественной палаты при Мажилисе рассказал, что после повышения базовой ставки до 18% многие казахстанцы столкнулись с тем, что банки начали отзывать ранее выданные гарантийные письма по ипотеке, передает корреспондент Zakon.kz.

Юрист Дидар Смагулов отметил, что после повышения базовой ставки Национальным банком многие казахстанцы, получившие ранее гарантийные письма от банков по ипотеке, оказались в затруднительном положении – банки начали отзывать эти письма, из-за чего люди фактически лишились возможности оформить кредиты и приобрести жилье.

"Был озвучен большой блок по защите прав граждан и потребителей от вреда, причиняемого банками второго уровня. У меня вопрос: кто защитит потребителей от вреда, причиняемого недобросовестными действиями Национального банка? Политика Нацбанка напоминает астанинскую погоду – стабильностью не отличается. На прошлой неделе, как гром среди ясного неба, появилась новость: ставка повышена до 18%. Кто теперь может гарантировать, что гарантийное письмо банка действительно даст человеку возможность получить жилье?" – заявил он.

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов озвучил, что в первую очередь необходимо понять, носит ли эта ситуация массовый характер.

"Такой информации у нас пока нет. Во-вторых, нужно изучить условия самих гарантийных писем: как правило, если ставка меняется, то документ может утратить силу. Мы этим займемся. В-третьих, считаю, что сейчас реакция банков на повышение базовой ставки была временной. Уже сейчас видно, что некоторые банки начинают открывать собственные рыночные и ипотечные программы. Это была разовая реакция на повышение ставки. В любом случае, при выдаче ипотечного кредита банк оценивает финансовую состоятельность заемщика. Если заемщики платежеспособны и имеют стабильный доход, они смогут претендовать на получение жилищного займа и в дальнейшем", – ответил спикер.

Дидар Смагулов отметил, что в социальных сетях опубликованы сотни комментариев казахстанцев, обсуждающих эту тему.

Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов дополнил, что по итогам сентября инфляция составила 12,9%, практически 13%.

"Повышение базовой ставки – это своего рода защитный механизм, который помогает сохранить ценность средств: деньги, размещенные на депозитах, таким образом, не обесцениваются вслед за инфляцией. Политика Национального банка направлена на сдерживание инфляции и обеспечение стабильности финансовой системы. В этом контексте мы не можем рассматривать наши действия как меры защиты потребителей в узком смысле – наоборот, это защита средств граждан", – заявил он.

Шолпанкулов отметил, что если бы базовая ставка не повышалась, а инфляция продолжала расти, стоимость денег снижалась бы, и население не смогло бы сохранить свои накопления.

10 октября 2025 года Национальный банк принял решение о повышении базовой ставки сразу на 1,5% – с 16,5% до 18%.