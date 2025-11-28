Нацбанк сохранил базовую ставку до 18%

28 ноября 2025 года Национальный банк Казахстана (НБК) принял решение по базовой ставке: она сохранена на прежнем уровне 18%, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальному релизу НБК:

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п. Текущее решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции".

Также отмечено, что годовая инфляция в октябре составила 12,6% (в сентябре – 12,9%).

Рост цен на продовольственные товары продолжил ускоряться до 13,5% (12,7%), на непродовольственные – до 11% (10,8%). Рост цен в услугах замедлился до 12,9% (15,3%) вследствие административного снижения цен на регулируемые жилищно-коммунальные услуги.

В продолжении также сказано, что повышенная инфляционная динамика формируется в условиях устойчивого спроса, системно превышающего возможности предложения.

Дополнительное влияние оказывает продолжающееся распространение вторичных эффектов тарифной реформы и либерализации рынка ГСМ на цены и инфляционные ожидания.

Базовой называется процентная ставка, которую кредитные организации берут за основу начисления процентов по разным видам кредитов и вкладов. Спрос на кредитные ресурсы и их предложение, заявленные на рынке ставки – вот факторы, влияющие на размер базовой (ключевой) ставки.

"Национальный банк продолжит оценивать темпы замедления инфляции, реакцию внутреннего спроса, а также эффективность реализации совместных мер, предусмотренных программой и комплексом мер по контролю и снижению инфляции". Пресс-служба НБК

Стоит отметить, что 10 октября 2025 года Нацбанк заявлял о повышении базовой ставки сразу на 1,5% – с 16,5% до 18%.

Нацбанк повысил базовую ставку до 16,5% (с 15,25%) в марте 2025 года. С тех пор и до 10 октября монетарный регулятор четырежды (в апреле, июне, июле и августе) принимал решение сохранять ее на этом уровне.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 23 января 2026 года в 12:00 по времени Астаны.