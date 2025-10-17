В Акмолинской области нашли скрывавшихся подозреваемых в убийстве и разбое
В Акмолинской области выявлены лица, находившиеся в розыске, в том числе за совершение тяжких преступлений, сообщает Zakon.kz.
В ДП Акмолинской области рассказали, что с 15 по 16 октября 2025 года проведено ОПМ "Розыск", направленное на установление местонахождения лиц, находящихся в международном и межгосударственном розыске, а также розыск без вести пропавших граждан.
"В ходе ОПМ акмолинские полицейские установили 18 человек, среди которых трое без вести пропавших, а также фигуранты уголовных дел. В их числе лица, подозреваемые в убийстве, разбое, незаконном обороте наркотиков и кражах. Часть установленных граждан разыскивались правоохранительными органами стран ближнего зарубежья и находились в международной базе Интерпола".ДП Акмолинской области
Все установленные фигуранты доставлены в территориальные подразделения полиции.
2 октября 2025 года Агентство по финансовому мониторингу распространило информацию о розыске троих казахстанцев, подозреваемых в причастности к выводу пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда.
