В Акмолинской области нашли скрывавшихся подозреваемых в убийстве и разбое

В Акмолинской области выявлены лица, находившиеся в розыске, в том числе за совершение тяжких преступлений, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что с 15 по 16 октября 2025 года проведено ОПМ "Розыск", направленное на установление местонахождения лиц, находящихся в международном и межгосударственном розыске, а также розыск без вести пропавших граждан.

"В ходе ОПМ акмолинские полицейские установили 18 человек, среди которых трое без вести пропавших, а также фигуранты уголовных дел. В их числе лица, подозреваемые в убийстве, разбое, незаконном обороте наркотиков и кражах. Часть установленных граждан разыскивались правоохранительными органами стран ближнего зарубежья и находились в международной базе Интерпола". ДП Акмолинской области

Все установленные фигуранты доставлены в территориальные подразделения полиции.

2 октября 2025 года Агентство по финансовому мониторингу распространило информацию о розыске троих казахстанцев, подозреваемых в причастности к выводу пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда.