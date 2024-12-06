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В Астане задержали иностранца, скрывавшегося после убийства на свадьбе

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 11:31 Фото: pexels
В Астане задержали мужчину, находившегося в международном розыске за убийство, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции города, во время оперативно-профилактического мероприятия "Участок" сотрудники Управления противодействия экстремизму ДП Астаны задержали гражданина Таджикистана.

"Как выяснилось, 34-летний мужчина в 2022 году, находясь на свадьбе на территории своей страны, в ходе конфликта с одним из гостей нанес ему телесные повреждения, отчего мужчина скончался. Установлено, что мужчина находился под пробационным контролем, но в 2023 году покинул страну. В ноябре текущего года мужчина был объявлен в международный розыск. После чего полицейские обнаружили его в одном из торговых центров столицы и задержали", – рассказали в ДП.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, где будет находиться до решения об экстрадиции. В ближайшее время он будет передан инициатору розыска – органам уголовного розыска Республики Таджикистан.

Ранее сообщалось, что Россия передала Казахстану обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. 

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