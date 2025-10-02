#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Общество

Вывод 46 млрд тенге из ЕНПФ: троих "владельцев стоматологий" объявили в розыск

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 16:25 Фото: АФМ РК
2 октября 2025 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) распространило информацию о розыске троих казахстанцев, подозреваемых в причастности к выводу пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщает Zakon.kz.

В пресс-релизе их назвали "владельцами фиктивных стоматологических клиник". Это:

  • Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 г.р.
  • Иманбаев Габбас, 18.05.1998 г.р.
  • Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р.

коллаж из разыскиваемых за вывод денег из ЕНФП, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 16:25

Фото: АФМ РК

"Они подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг".АФМ

По информации АФМ, они использовали семь стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению.

"В отношении Дуйсенова А. Қ., Иманбаева Г., Елешева Е. Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Один из подозреваемых – Дуйсенов А. Қ. ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы за совершеннее тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса", – рассказали также в АФМ.

В ведомстве просят, если известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, сообщить в АФМ по телефону + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 16:25
Элитные авто на 600 млн тенге – что приобрели на незаконно выведенные из ЕНПФ деньги

15 сентября стало известно, что из ЕНПФ незаконно вывели свыше 200 млрд тенге с помощью фиктивных стоматологических услуг.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Погода плохая – доплата больше": известный журналист записал эмоциональное видео про FlyArystan
17:54, Сегодня
"Погода плохая – доплата больше": известный журналист записал эмоциональное видео про FlyArystan
Какие возможности дает атомная энергетика Казахстану, рассказали эксперты
17:44, Сегодня
Какие возможности дает атомная энергетика Казахстану, рассказали эксперты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: