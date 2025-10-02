Вывод 46 млрд тенге из ЕНПФ: троих "владельцев стоматологий" объявили в розыск

2 октября 2025 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) распространило информацию о розыске троих казахстанцев, подозреваемых в причастности к выводу пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщает Zakon.kz.

В пресс-релизе их назвали "владельцами фиктивных стоматологических клиник". Это:

Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 г.р.

Иманбаев Габбас, 18.05.1998 г.р.

Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р.

Фото: АФМ РК

"Они подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг". АФМ

По информации АФМ, они использовали семь стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению.

"В отношении Дуйсенова А. Қ., Иманбаева Г., Елешева Е. Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Один из подозреваемых – Дуйсенов А. Қ. ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы за совершеннее тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса", – рассказали также в АФМ.

В ведомстве просят, если известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, сообщить в АФМ по телефону + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются.

15 сентября стало известно, что из ЕНПФ незаконно вывели свыше 200 млрд тенге с помощью фиктивных стоматологических услуг.