Общество

Астанчанина подозревают в обмане 30 фастфудов

30 эпизодов обмана в заведениях быстрого питания предъявили астанчанину, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 19:24 Фото: pixabay
В Астане сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств, совершенных в заведениях быстрого питания, сообщает Zakon.kz.

Следствие установило, что мужчина приходил в заведения фастфуда, представлялся постоянным и надежным клиентом, после чего просил кассиров обменять 80 тыс. тенге мелкими купюрами на крупные.

"Завоевав доверие работников, он получал часть обменянной суммы, не возвращал оставшиеся деньги и скрывался. Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый был задержан. Он полностью признал свою вину, в отношении него начато досудебное расследование по факту мошенничества. Также установлена его причастность еще как минимум к 29 аналогичным эпизодам обмана", – рассказали полицейские.

По всем фактам проводятся проверки. Полиция призывает предпринимателей, кассиров и продавцов быть предельно внимательными при операциях с наличными средствами и не доверять малознакомым клиентам.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу 17 октября предупредило казахстанцев о случаях телефонного и онлайн-мошенничества от имени агентства.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
