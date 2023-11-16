Подозреваемого в более чем 30 преступлениях задержали в Туркестанской области

В рамках программы по борьбе с киберпреступностью сотрудники Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали 31-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого, подозреваемого в совершении ряда преступлений на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что житель Жамбылской области, заранее планируя преступление, просил у прохожих сотовые телефоны с просьбой позвонить, а затем скрывался. Похищенные мобильники подозреваемый после сбывал на рынках больших городов, а деньги тратил на собственные нужды.



"На сегодняшний день полицейскими доказана причастность подозреваемого к 10 фактам мошенничества и обному факту угона автотранспорта, совершенных в Туркестанской области. Кроме того, мужчина был объявлен в розыск за совершение кражи в Кызылординской области, а также оказался причастен к 22 преступлениям, совершенным в трех мегаполисах и 5 областях Казахстана по статьям "Кража" и "Мошенничество". Пресс-служба ДП Туркестанской области

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Следствием выясняется его причастность к другим нераскрытым аналогичным преступлениям.

Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что двум руководителям финансовой пирамиды Antares вынесли приговор в Астане. Их признали виновными в обмане 33 граждан.