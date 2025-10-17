Гибель годовалого ребенка в больнице расследуют в Алматы

В Алматы расследуют смерть годовалой девочки, которая скончалась в детской инфекционной больнице. Родители уверены, что малышке поставили неправильный диагноз, сообщает Zakon.kz.

Фатима Рымкулова рассказала КТК, что неделю назад в больнице скончалась ее годовалая дочь. Родные до сих пор не могут поверить в случившееся.

"Нам долгое время не давали историю болезни. Нам в 11:40 только сообщили, что у ребенка остановилось сердце. Дочка у меня такая добрая, сладкая, активная, очень умная. Она разговаривала уже, сама на горшок просилась. Хоть ей год и 11 месяцев 24-го должно было исполниться. Просто мне больно". Фатима Рымкулова

По словам родных, маленькая Елдана жаловалась на боль в животе. На скорой ее доставили в детскую инфекционную больницу. Там малышке якобы поставили диагноз "энтеровирусная инфекция". Пять дней девочку лечили, но ей становилось только хуже. Елдана скончалась в реанимации. И только после вскрытия стало ясно, что смерть наступила из-за заворота кишок. Родные обвинили медиков в халатности и написали заявление в полицию.

"По данному факту сейчас написано заявление в Министерство здравоохранения, в Управление здравоохранения, также в прокуратуру. И начато досудебное расследование. То есть зарегистрировано уголовное дело. Но пока что не классифицируется по ст. 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей". Юрист Аида Куандыкова

Но врачи виновными себя не считают. Они уверены, что сделали все возможное.

Вину врачей пытаются определить и в городском управлении здравоохранения. Там собирают комиссию.

"Для объективного и всестороннего анализа произошедшей ситуации направлено письмо в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы о проведении проверки. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего будут представлены по результатам проверки уполномоченным органом, а также после завершения судебно-медицинской экспертизы". Управление общественного здравоохранения г. Алматы

Начато досудебное расследование. Родители надеются, что виновные в смерти их дочери будут наказаны.

Ранее сообщалось, что полиция расследует смерть ребенка в больнице Жамбылской области.