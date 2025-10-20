Невидимые герои страны: будни начальника заводского участка из Балхаша

Они не появляются на обложках глянцевых журналов, не становятся героями сетевых роликов и не дают громких интервью. Их имена редко звучат в новостях, но именно на таких людях держится промышленность Казахстана.

Один из них – Ерлан Сыздыков, начальник участка по обслуживанию газового тракта Балхашского медеплавильного завода.

Газовый тракт словно "дыхательная система" медеплавильного цеха. По нему проходят горячие газы, отводятся продукты переработки и поддерживается работа печей. Если этот механизм даст сбой – остановится весь завод. Следить, чтобы этого не произошло, – работа нашего героя. Его работа незаметна для стороннего взгляда, но от нее зависит безопасность труда, эффективность и ритм всего цеха. О своих буднях он рассказал корреспонденту Zakon.kz.

В городе металлургов трудовую биографию долго не выбирают. Так произошло и с Ерланом Сыздыковым.

"Отец сказал: "Иди на завод, не пожалеешь". Я его послушал и правильно сделал", – вспоминает он.

Команда Ерлана Сыздыкова отвечает за очистку и ремонт газоходного тракта медеплавильных агрегатов печи Ванюкова. Это сотни метров трубопровода, по которым проходит горячий технологический газ. Нужно вовремя очистить системы от скопившейся пыли, провести ремонт аспирационных установок, следить за бесперебойной работой оборудования.

"Если мы остановимся, то встанет вся технологическая цепочка. Поэтому наша задача – держать все в идеальной форме. Мы проводим очистные работы от скопившейся технологической пыли и ремонт газоходного тракта медеплавильных агрегатов печи Ванюкова". Ерлан Сыздыков, начальник участка по обслуживанию газового тракта Балхашского медеплавильного завода

Свою трудовую биографию балхашец начал после службы в армии. В 1988 году устроился электрогазосварщиком в ремонтно-монтажное строительное управление. Затем перешел в ремонтно-механический цех, а позже – в медеплавильный.

Шел по ступеням последовательно: мастер, старший мастер по ремонту технологического оборудования участка обслуживания газового тракта. А в 2008 году возглавил участок.

Фото из личного архива Ерлана Сыздыкова

"Наша работа требует выносливости и крепкого здоровья. Чтобы трудиться на нашем участке, нужны не только знания и навыки, но и определенные личные качества. Работа связана с высокими температурами, шумом, тяжелыми условиями. Требуются внимательность и ответственность, ведь малейшая ошибка может привести к аварии или инциденту. Необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и технологии производства. Нужна хорошая реакция и стрессоустойчивость, потому что мы работаем в условиях повышенной опасности, где важно быстро принимать решения". Ерлан Сыздыков, начальник участка по обслуживанию газового тракта Балхашского медеплавильного завода

В таких условиях важна командная работа. И здесь не последнюю роль играет руководитель. Под руководством Ерлана Сыздыкова трудятся 50 человек. Это специалисты по очистке газоходного тракта, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, газорезчики, – в основном молодежь до 35 лет. И начальник цеха выступает для них в роли наставника.

"Наставничество молодежи – это не только просто передача знаний, а также поддержка, мотивация, формирование в молодых специалистах ценности профессии. Объясняем технологические процессы пошагово, показываем правильные приемы работы и оборудование "в деле". Прививаем аккуратность, дисциплину, ответственность". Ерлан Сыздыков, начальник участка по обслуживанию газового тракта Балхашского медеплавильного завода

Молодежи объясняют важность соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда, а также экологии. Учат планировать и ставить реалистические задачи для выполнения плановых показателей. Это помогает получать не только профессиональных работников, но и сплоченный коллектив.

"Наш коллектив очень дружный. Отмечаем дни рождения коллег, День металлурга, Новый год. Спортивные мероприятия проводим. У нас есть своя футбольная команда, участвуем в соревнованиях, которые проводятся между участками нашего цеха. Занимаем призовые места. Ребята ездят на рыбалку, участвуют в конкурсах по зимней рыбалке. Часто выезжают на озеро, в урочище Бектауата". Ерлан Сыздыков, начальник участка по обслуживанию газового тракта Балхашского медеплавильного завода

Стаж работы Ерлана Сыздыкова составляет 38 лет. И за этот немаленький срок он сохранил любовь к своей работе и продолжает ею вдохновляться.

"Меня до сих пор трогает и вдохновляет в работе то, что я каждый день ощущаю свою причастность к большому делу – превращению руды и металла в основу для нашего будущего. В этой профессии есть настоящее созидание". Ерлан Сыздыков, начальник участка по обслуживанию газового тракта Балхашского медеплавильного завода

За его спиной – тысячи трудовых смен. Без шума и пафоса изо дня в день он держит дыхание цеха ровным. Именно такие люди делают металл и страну прочнее.

