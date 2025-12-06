Как отец становится героем: в Астане прошли семейные спортивно-военные соревнования

В Астане 6 декабря 2025 года в спортивно-творческом центре "Koktal Junior Hall" прошли семейные спортивно-военные соревнования "Отец и сын – в одном строю", приуроченные ко Дню Независимости и проводимые в рамках единой воспитательной программы "Адал азамат", передает Zakon.kz.

Ранним морозным субботним утром здание "Koktal Junior Hall" напоминало сборный пункт перед важной миссией: мужчины поправляли свою спортивную форму, дети сжимали ладошки от волнения, а в воздухе чувствовалась сдержанная энергия.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Никто не суетился, но и расслабленности не было – участники внимательно слушали команды, стоя в строгом построении. Казалось, что отцы и сыновья пришли сюда просто испытать себя, но уже через несколько часов станет ясно: они уйдут отсюда другими.

Соревнования начались с построения и торжественного обращения организаторов. Руководитель учебно-методического центра дополнительного образования для детей акимата Астаны Дидар Байтасов подчеркнул, что подобные мероприятия – не формальность, а часть большой государственной программы.

"Дополнительное образование – это не просто досуг. Оно формирует такие личностные качества, как ответственность, честность и терпение. Сегодня дети и родители действуют единым фронтом, показывая, что семья – настоящая сила", – отметил он.

Первый этап соревнований прошел в напряжении: дети поглядывали на родителей с интересом – будто проверяли, действительно ли папа так силен, как кажется дома.

Отцы же держались ровно, чуть сдержанно, словно опасались проявить лишние эмоции. Но стоило начаться испытаниям – что-то изменилось.



Ко второму этапу дистанция между поколениями буквально растворилась. Там, где еще утром был почтительный официоз, появились улыбки, ладошки, встречающиеся в дружеском хлопке, и чуть растрепанные волосы, которые отцы заботливо поправляли своим детям после каждого забега.

Сыновья начали смотреть на отцов иначе – как на настоящих героев, которые не только учат, но и готовы идти рядом, плечом к плечу.

Заметно было и влияние военнослужащих Национальной гвардии МВД РК, участвовавших в команде с семьями. Именно их присутствие изначально добавило мероприятию оттенок серьезности и символизма.



"Главная цель нашего соревнования – формирование у детей здорового образа жизни, повышение патриотического духа и готовности к выполнению своего будущего воинского долга. Мы хотим, чтобы ребенок не боялся армии, а воспринимал службу как важную и почетную обязанность", – объяснил организатор Арсен Аргынбай.

Десятилетний участник Рамазан Тусипов, выступавший вместе с отцом, признался, что больше всего ему понравился бег на время, хотя, по его словам, "все было круто".

Его отец добавил, что такие мероприятия закаляют характер и "учат не просто выигрывать, а работать вместе и уважать усилия друг друга".

Однако самое важное происходило не возле секундомера и не на линии финиша. Это можно было увидеть в коротких жестах: отец, который приобнимает сына и что-то шепчет ему на ухо – секреты победной тактики, а также слова поддержки, уверенности и веры в его силы.

Либо мальчик, который, несмотря на проигрыш, спрашивает у папы, почему они не справились лучше – и предлагает тренироваться вместе.

Финальная церемония прошла уже в другом настроении – неофициальном, теплом. Дети с гордостью держали грамоты, а отцы, будто сами вернулись в детство, улыбались так, как улыбаются те, кому есть ради кого бороться.

Никто не ушел с пустыми руками – участникам вручили благодарственные письма и большие фоторамки-коллажи, чтобы они могли сохранить теплые моменты этого дня не только в памяти, но и на снимках.

Здесь выиграли даже те, кто проигрывал по очкам. Потому что главный приз этих соревнований – не медаль, а момент, когда сын впервые смотрит на своего отца глазами, полными уважения. Возможно, ради этого стоит вставать ранним субботним утром.



