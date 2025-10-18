#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Общество

Аким Алматы вмешался в земельный скандал в мкр. "Коктем"

аким Алматы Дархан Сатыбалды, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 11:00 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В ходе рабочего объезда аким Алматы Дархан Сатыбалды встретился с жителями жилого комплекса Lamiya и мкр. "Коктем". Обсуждены вопросы инженерных сетей, благоустройства и сохранения зеленых зон, вызывающие обеспокоенность у горожан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 октября 2025 года, рассказал руководитель пресс-службы акима южной столицы Ильзат Акчурин.

"Во время встречи с жителями ЖК Lamiya были затронуты темы обеспечения бесперебойного электроснабжения и передачи инженерных сетей на баланс города. По итогам обсуждения Дархан Сатыбалды поручил управлениям энергетики и водоснабжения, градостроительного контроля совместно с представителями ОСИ и застройщиком проработать вопрос строительства дополнительной трансформаторной подстанции и резервного кабеля с последующей передачей на баланс города", – написал Ильзат Акчурин в Telegram в субботу.

Кроме того, Управлению коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции поручено провести проверку деятельности предыдущей управляющей компании в пределах компетенции.

"В мкр. "Коктем" жители выразили обеспокоенность возможной застройкой свободных участков. По поручению акима города будет проведена дополнительная проверка по фактам самозахвата территорий".Ильзат Акчурин

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что сохранение зеленых зон и создание общественных пространств является одним из приоритетов городской политики.

"Все решения должны приниматься строго в соответствии с генеральным планом города – открыто и с учетом мнения жителей. Если участок относится к зеленой зоне, никакого строительства и вырубки деревьев там не будет. Мы не допустим срубки деревьев. Важно найти баланс между развитием территории и сохранением зеленых насаждений", – отметил аким города.

Все обращения жителей взяты на контроль и будут рассмотрены в установленном порядке.

17 октября 2025 года стало известно, что аким Алматы поручил улучшить условия труда и повысить оплату сотрудникам коммунальных служб.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Аким Алматы пообещал жителям одного из районов асфальт, свет и новые маршруты
21:06, 02 сентября 2025
Аким Алматы пообещал жителям одного из районов асфальт, свет и новые маршруты
Аким Алматы поручил разобраться с махинациями вокруг паркинга в ЖК Dragon City
11:56, 23 сентября 2025
Аким Алматы поручил разобраться с махинациями вокруг паркинга в ЖК Dragon City
В Алматы решилась семилетняя проблема с инженерными сетями в мкр "14-я территория"
18:10, 19 октября 2023
В Алматы решилась семилетняя проблема с инженерными сетями в мкр "14-я территория"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: