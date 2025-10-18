Аким Алматы вмешался в земельный скандал в мкр. "Коктем"

В ходе рабочего объезда аким Алматы Дархан Сатыбалды встретился с жителями жилого комплекса Lamiya и мкр. "Коктем". Обсуждены вопросы инженерных сетей, благоустройства и сохранения зеленых зон, вызывающие обеспокоенность у горожан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 октября 2025 года, рассказал руководитель пресс-службы акима южной столицы Ильзат Акчурин.

"Во время встречи с жителями ЖК Lamiya были затронуты темы обеспечения бесперебойного электроснабжения и передачи инженерных сетей на баланс города. По итогам обсуждения Дархан Сатыбалды поручил управлениям энергетики и водоснабжения, градостроительного контроля совместно с представителями ОСИ и застройщиком проработать вопрос строительства дополнительной трансформаторной подстанции и резервного кабеля с последующей передачей на баланс города", – написал Ильзат Акчурин в Telegram в субботу.

Кроме того, Управлению коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции поручено провести проверку деятельности предыдущей управляющей компании в пределах компетенции.

"В мкр. "Коктем" жители выразили обеспокоенность возможной застройкой свободных участков. По поручению акима города будет проведена дополнительная проверка по фактам самозахвата территорий". Ильзат Акчурин

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что сохранение зеленых зон и создание общественных пространств является одним из приоритетов городской политики.

"Все решения должны приниматься строго в соответствии с генеральным планом города – открыто и с учетом мнения жителей. Если участок относится к зеленой зоне, никакого строительства и вырубки деревьев там не будет. Мы не допустим срубки деревьев. Важно найти баланс между развитием территории и сохранением зеленых насаждений", – отметил аким города.

Все обращения жителей взяты на контроль и будут рассмотрены в установленном порядке.

17 октября 2025 года стало известно, что аким Алматы поручил улучшить условия труда и повысить оплату сотрудникам коммунальных служб.