"Позорным" назвал Саденов случай с мертвой женщиной и полицейским без сознания в Караганде

Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах ведомства 13 октября 2025 года прокомментировал случай, когда обнаженную мертвую девушку и майора без сознания нашли в полицейском участке Караганды, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какие версии рассматривают в полиции по данному факту.

"Спасибо, что очередной раз напомнили. Этот случай называется нехорошим, позорным, когда полицейский в чем-то (подозревается. – Прим. ред.), какая-то тень сомнения", – отметил Ержан Саденов.

Он напомнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело и полицейские проверяют разные версии.

"Полноту расследования обеспечим, дело находится на моем контроле. Тем более смерть лица, и там присутствовал полицейский – это не есть хорошо. Поэтому с первых минут, как мне доложили, мы взяли на контроль. Проводится следствие, мы обязательно обнародуем, скажем. Версий много", – резюмировал глава МВД.

1 октября 2025 года в одном из опорных пунктов Караганды были найдены мертвая женщина и полицейский без сознания. Тогда же вице-министр внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что к расследованию подключили Департамент собственной безопасности.