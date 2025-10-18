#АЭС в Казахстане
Общество

В Казахстане снизилось количество убийств – МВД

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 13:17 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана состоялось расширенное заседание коллегии, на котором рассмотрены комплексные меры, реализуемые ведомством, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 октября 2025 года, рассказали в пресс-службе МВД РК:

"Комплексные меры, реализуемые ведомством, дают ощутимые результаты: с начала года число преступлений сократилось на 6 тысяч, или 7%, в том числе снизилось количество убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, хулиганств и краж".

Отмечается, что меньше совершено правонарушений в общественных местах и на улицах.

"Главное – это безопасность людей. Снижение преступлений против личности означает меньше трагедий и больше защищенности граждан", – отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Ранее сообщалось, что МВД представило статистику по преступности в Казахстане. Также в ведомстве рассказали, сколько ДТП происходит в стране. Кроме того, министр Ержан Саденов потребовал принять решительные меры в отношении некоторых сотрудников МВД.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
