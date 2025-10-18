Мороз до -5°С в Астане, дожди в Алматы и Шымкенте: кому больше повезет с погодой с 19 по 21 октября

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. Из него следует, что с 19 по 21 октября 2025 года больше с погодой повезет алматинцам и шымкентцам (дожди и тепло), меньше – астанчанам (мороз до -5°С), сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 19 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +7+9°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +7+9°С. 20-21 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С. Прогноз погоды по Алматы 19 октября: переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +14+16°С.

переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +14+16°С. 20 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С. 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С. Прогноз погоды по Шымкенту 19 октября: переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.

переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С. 20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +21+23°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +21+23°С. 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С. Материал по теме Синоптики обратились с предупреждением к жителям семи городов РК Ранее синоптики рассказали, что в Казахстане ожидаются дожди, снег и заморозки. Подробнее о погоде на 19 октября 2025 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: