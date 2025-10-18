Мороз до -5°С в Астане, дожди в Алматы и Шымкенте: кому больше повезет с погодой с 19 по 21 октября
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. Из него следует, что с 19 по 21 октября 2025 года больше с погодой повезет алматинцам и шымкентцам (дожди и тепло), меньше – астанчанам (мороз до -5°С), сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 19 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +7+9°С.
- 20-21 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 19 октября: переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +14+16°С.
- 20 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С.
- 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 19 октября: переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.
- 20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +21+23°С.
- 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С.
