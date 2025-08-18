#АЭС в Казахстане
Общество

От дождей с градом до 36-градусной жары: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 15:40 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 19, 20 и 21 августа 2025 года. Из него следует, что в ближайшие три дня в столице ожидаются дожди с грозами и градом, а алматинцам и шымкентцам осадков ожидать почти не стоит, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 19 августа: переменная облачность, временами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.
  • 20 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.
  • 21 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С.
  • 20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.
  • 21 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.
  • 20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.
  • 21 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 15:40
К жителям двух городов Казахстана обратились синоптики

Ранее стало известно, что Казахстан придут резкое похолодание до +5°С и сильные дожди. Подробнее о прогнозе на 19-21 августа 2025 года можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
