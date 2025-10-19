Алматы утонул в золоте: популярный фотограф показал идеальную осень

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 19 октября опубликовал в Instagram серию снимков, посвященных осеннему облику города, сообщает Zakon.kz.

На фотографиях запечатлены аллеи, парки и улицы, утопающие в золотых и янтарных оттенках листвы.

"Сейчас в городе самые красивые дни! Прошедшее похолодание и отсутствие ветров дали великолепный результат: деревья желтеют так красиво и плавно, что хочется остановить время", – написал автор в подписи к публикации.

Доценко отметил, что в этом году осень в Алматы особенно мягкая и солнечная, а сам город, по его словам, "просто идеален для вдохновения".

Пост быстро набрал сотни лайков и комментариев, пользователи восхитились атмосферой снимков.

Волшебно! Чудесно! Выразительно! Золото, золото оно везде! Осенняя пора очей очарование.

Осень решила блеснуть нарядом из золота. Спасибо вам за ваши прекрасные снимки, за умение видеть эту красоту, мимо которой многие проходят не замечая ее.

Осень у нас прекрасна всегда, но в этом году как-то особенно сильно-сильно красиво. Каждый день восхищаюсь и наслаждаюсь. Ваши фото великолепны!

Ранее Дмитрий Доценко снял очередной шедевр и поспешил поделиться с армией почитателей его таланта. Так, на суд зрителей представлена съемка насекомых, больше напоминающая фильм ужасов.

