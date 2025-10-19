Алматы утонул в золоте: популярный фотограф показал идеальную осень
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 19 октября опубликовал в Instagram серию снимков, посвященных осеннему облику города, сообщает Zakon.kz.
На фотографиях запечатлены аллеи, парки и улицы, утопающие в золотых и янтарных оттенках листвы.
"Сейчас в городе самые красивые дни! Прошедшее похолодание и отсутствие ветров дали великолепный результат: деревья желтеют так красиво и плавно, что хочется остановить время", – написал автор в подписи к публикации.
Доценко отметил, что в этом году осень в Алматы особенно мягкая и солнечная, а сам город, по его словам, "просто идеален для вдохновения".
Пост быстро набрал сотни лайков и комментариев, пользователи восхитились атмосферой снимков.
- Волшебно! Чудесно! Выразительно! Золото, золото оно везде! Осенняя пора очей очарование.
- Осень решила блеснуть нарядом из золота. Спасибо вам за ваши прекрасные снимки, за умение видеть эту красоту, мимо которой многие проходят не замечая ее.
- Осень у нас прекрасна всегда, но в этом году как-то особенно сильно-сильно красиво. Каждый день восхищаюсь и наслаждаюсь. Ваши фото великолепны!
Ранее Дмитрий Доценко снял очередной шедевр и поспешил поделиться с армией почитателей его таланта. Так, на суд зрителей представлена съемка насекомых, больше напоминающая фильм ужасов.
