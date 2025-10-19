#АЭС в Казахстане
Общество

Алматы утонул в золоте: популярный фотограф показал идеальную осень

Осень, Алматы, фотографии, Дмитрий Доценко , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 23:34 Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 19 октября опубликовал в Instagram серию снимков, посвященных осеннему облику города, сообщает Zakon.kz.

На фотографиях запечатлены аллеи, парки и улицы, утопающие в золотых и янтарных оттенках листвы.

"Сейчас в городе самые красивые дни! Прошедшее похолодание и отсутствие ветров дали великолепный результат: деревья желтеют так красиво и плавно, что хочется остановить время", – написал автор в подписи к публикации.

Доценко отметил, что в этом году осень в Алматы особенно мягкая и солнечная, а сам город, по его словам, "просто идеален для вдохновения".

Пост быстро набрал сотни лайков и комментариев, пользователи восхитились атмосферой снимков.

  • Волшебно! Чудесно! Выразительно! Золото, золото оно везде! Осенняя пора очей очарование.
  • Осень решила блеснуть нарядом из золота. Спасибо вам за ваши прекрасные снимки, за умение видеть эту красоту, мимо которой многие проходят не замечая ее.
  • Осень у нас прекрасна всегда, но в этом году как-то особенно сильно-сильно красиво. Каждый день восхищаюсь и наслаждаюсь. Ваши фото великолепны!

Ранее Дмитрий Доценко снял очередной шедевр и поспешил поделиться с армией почитателей его таланта. Так, на суд зрителей представлена съемка насекомых, больше напоминающая фильм ужасов.

Айсулу Омарова
