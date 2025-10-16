#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Общество

"Хищник" рядом: казахстанский фотограф превратил насекомых в героев хоррора

стрекоза, кузнечик и оса, насекомые, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 13:08 Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко снял очередной шедевр и поспешил поделиться с армией почитателей его таланта. Так, на суд зрителей представлена съемка насекомых, больше напоминающая фильм ужасов, сообщает Zakon.kz.

Сам Доценко отмечает, что "они реально выглядят как пришельцы…"

"Когда смотришь на насекомых через макрообъектив, привычный мир превращается в другую планету. Передо мной появились живые инопланетяне – стрекоза, оса и кузнечик, снятые в деталях".Дмитрий Доценко

Пользователи после просмотра остались под впечатлением и охотно оставляют отзывы под постом.

  • И фильмов-ужастиков не надо, все уже придумано и создано давно, причем в реальной жизни!
  • Асе продумано до мелочей. Волоски, коготки. Иногда стоит задуматься, как все интересно и волшебно.
  • Раньше стрекозок так любила! Теперь боятся буду.
  • Ужас какой! Страшный сон инсектофоба.
  • Как страшно красиво.
  • Пересмотрела несколько раз, мурашки по коже.
  • Красивые. Похоже на National Geographic.
  • Они ведь тоже умываются, чистят свои глазки лапками и потом их как-будто облизывают.
  • У осы крутые бакенбарды.
  • Это какой-то инопланетный фантастический мир!
  • Теперь будем знать, откуда продюсеры и режиссеры берут идею для пришельцев.

Доценко согласился с некоторым комментаторами:

"Да, кажется "Хищника" и "Чужого" делали по мотивам насекомых".

Ранее Доценко заснял волшебный момент, как Млечный Путь появился над горным массивом Келиншектау. Редкие кадры звездного неба можно посмотреть по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Талды-Париж" глазами известного фотографа: город удивил даже местных
09:26, 22 июля 2025
"Талды-Париж" глазами известного фотографа: город удивил даже местных
Известный фотограф показал, как февраль превращает Алматы в сказку
12:21, 11 февраля 2025
Известный фотограф показал, как февраль превращает Алматы в сказку
Волшебные снимки апрельского Алматы опубликовал популярный фотограф
23:14, 29 апреля 2025
Волшебные снимки апрельского Алматы опубликовал популярный фотограф
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: