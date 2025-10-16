"Хищник" рядом: казахстанский фотограф превратил насекомых в героев хоррора

Фото: Instagram/dots_foto

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко снял очередной шедевр и поспешил поделиться с армией почитателей его таланта. Так, на суд зрителей представлена съемка насекомых, больше напоминающая фильм ужасов, сообщает Zakon.kz.

Сам Доценко отмечает, что "они реально выглядят как пришельцы…" "Когда смотришь на насекомых через макрообъектив, привычный мир превращается в другую планету. Передо мной появились живые инопланетяне – стрекоза, оса и кузнечик, снятые в деталях". Дмитрий Доценко Пользователи после просмотра остались под впечатлением и охотно оставляют отзывы под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Доценко / Фотограф Алматы (@dots_foto) И фильмов-ужастиков не надо, все уже придумано и создано давно, причем в реальной жизни!

Асе продумано до мелочей. Волоски, коготки. Иногда стоит задуматься, как все интересно и волшебно.

Раньше стрекозок так любила! Теперь боятся буду.

Ужас какой! Страшный сон инсектофоба.

Как страшно красиво.

Пересмотрела несколько раз, мурашки по коже.

Красивые. Похоже на National Geographic.

Они ведь тоже умываются, чистят свои глазки лапками и потом их как-будто облизывают.

У осы крутые бакенбарды.

Это какой-то инопланетный фантастический мир!

Теперь будем знать, откуда продюсеры и режиссеры берут идею для пришельцев. Доценко согласился с некоторым комментаторами: "Да, кажется "Хищника" и "Чужого" делали по мотивам насекомых". Ранее Доценко заснял волшебный момент, как Млечный Путь появился над горным массивом Келиншектау. Редкие кадры звездного неба можно посмотреть по этой ссылке.

