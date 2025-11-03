#Народный юрист
Общество

Зима скоро: популярный фотограф показал, как Алматы феерично прощается с осенью

Алматы, осень, Дмитрий Доценко, фотограф , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 22:41 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко 3 ноября поделился в Instagram серией теплых осенних кадров, сделанных в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В объективе автора – знакомые улицы города, утопающие в красно-желтой листве.

"Уже скоро у природы появится зимнее настроение, а пока я собрал еще одну теплую, красно-желтую подборку любимого города. Этой осенью красота повсюду. Нужно лишь остановиться и заметить ее: в проезжающем по Абая троллейбусе, в луче солнца на кленовом листе возле Дворца Республики, в шелесте листвы под ногами на бульваре Бухар Жырау. Мне особенно нравится в эти дни гулять с фотоаппаратом по городу и искать новые ракурсы, стараюсь поймать настроение города, пока осень не уступила место зиме", – написал Доценко под постом.

Публикация Дмитрия быстро собрала множество лайков и комментариев от пользователей.

  • Так тепло и уютно от ваших фото, сказочно красивая осень!
  • В этом году осень была особенно красивой и теплой, к сожалению, не смог воочию увидеть всю эту красоту – с утра до вечера на работе, а завтра пойдет снег, жаль.
  • Волшебно, очень красиво получилось!

Ранее Дмитрий Доценко 19 октября уже опубликовывал в Instagram серию снимков, посвященных осеннему облику Алматы.

Айсулу Омарова
