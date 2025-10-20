Признание от чиновника из Министерства промышленности: Наказан я и замакима области

Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бахытжан Жунисбеков 20 октября 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о принимаемых дисциплинарных мерах к представителям регионов, не решивших проблемы водоснабжения, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что чиновников из регионов с проблемным водоснабжением накажут до конца недели.

"На этой неделе у нас будет совещание по обеспечению питьевым водоснабжением. До конца недели чиновники регионов, по которым есть риск недостижения целевых индикаторов по обеспечению водоснабжением, будут привлекаться к дисциплинарной ответственности", – сказал Жунисбеков.

Между тем конкретные регионы он пока называть не стал.

В свою очередь его заместитель Нурсултан Керимкулов признался, что уже понес наказание.

"В июле за несвоевременное исполнение поручения главы государства по реконструкции водоочистного сооружения Кокшетау к дисциплинарной ответственности был привлечен я, а также первый заместитель акима Акмолинской области Рамазанов Ельдос Муратович", – отметил спикер.

