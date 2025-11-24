#АЭС в Казахстане
Общество

Госинспекторы и сертификация – в Казахстане будут усиливать ответственность за качество зданий

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 15:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков 24 ноября 2025 года на брифинге в СЦК рассказал об усилении ответственности в стране за качество строительных объектов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в Строительном кодексе в этом направлении предусмотрен ряд мер.

"На стадии проектирования мы в Строительном кодексе предусматриваем усиление профессиональной ответственности в виде сертификации. На стадии приема объектов в эксплуатацию мы вводим обязательное участие государственных строительных инспекторов на объекте, чтобы подтвердить качество строительства. На стадии эксплуатации мы прорабатываем механизм, каким образом будут устанавливаться требования к эксплуатации объекта. Также предусматривается повышение гарантий. Раньше минимальный срок гарантии по отраслевому объекту был от 2 лет, в Строительном кодексе предусматривается от 5 лет и выше", – сказал Жунисбеков.

Он также прокомментировал состояние жилого комплекса в столице, обрушение облицовки которого привело к трагическим последствиям.

"Для объекта, который вы назвали, срок введения в эксплуатацию датировался более 20 лет до этого несчастного случая. Поэтому подчеркну: эксплуатируемые объекты, их содержание и безопасность должны обеспечиваться балансодержателем. Это касается жилых домов, общественных сооружений и коммерческих. ОСИ должно обязательно содержать имущество – в данном случае это ограждающие материалы и конструкции – в том виде, который обеспечивает безопасность их эксплуатации", – добавил спикер.

8 ноября 2025 года по проспекту Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. 18 ноября 23-летняя пострадавшая – сотрудница скорой помощи Улдана Мырзуан скончалась в больнице.

Азамат Сыздыкбаев
