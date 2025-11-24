Госинспекторы и сертификация – в Казахстане будут усиливать ответственность за качество зданий

Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков 24 ноября 2025 года на брифинге в СЦК рассказал об усилении ответственности в стране за качество строительных объектов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в Строительном кодексе в этом направлении предусмотрен ряд мер.

"На стадии проектирования мы в Строительном кодексе предусматриваем усиление профессиональной ответственности в виде сертификации. На стадии приема объектов в эксплуатацию мы вводим обязательное участие государственных строительных инспекторов на объекте, чтобы подтвердить качество строительства. На стадии эксплуатации мы прорабатываем механизм, каким образом будут устанавливаться требования к эксплуатации объекта. Также предусматривается повышение гарантий. Раньше минимальный срок гарантии по отраслевому объекту был от 2 лет, в Строительном кодексе предусматривается от 5 лет и выше", – сказал Жунисбеков.

Он также прокомментировал состояние жилого комплекса в столице, обрушение облицовки которого привело к трагическим последствиям.

"Для объекта, который вы назвали, срок введения в эксплуатацию датировался более 20 лет до этого несчастного случая. Поэтому подчеркну: эксплуатируемые объекты, их содержание и безопасность должны обеспечиваться балансодержателем. Это касается жилых домов, общественных сооружений и коммерческих. ОСИ должно обязательно содержать имущество – в данном случае это ограждающие материалы и конструкции – в том виде, который обеспечивает безопасность их эксплуатации", – добавил спикер.

8 ноября 2025 года по проспекту Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. 18 ноября 23-летняя пострадавшая – сотрудница скорой помощи Улдана Мырзуан скончалась в больнице.