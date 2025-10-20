Новый запрет на ввоз транспорта в Казахстане: кого он касается и перечень ТС

В Казахстане с сегодняшнего дня, 20 октября 2025 года, вступают в силу новые правила ввоза автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в первую очередь изменения касаются физлиц.

"Изменение предусматривает уточнение действующей редакции термина "единичное транспортное средство", согласно которому единичными транспортными средствами, ввозимыми физическими лицами для собственных нужд, понимаются отдельные виды автотранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, определенные Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в качестве транспортных средств для личного пользования". Пресс-служба Министерства промышленности и строительства (МПС) РК

Перечень утвержден решением коллегии ЕЭК. В него вошли:

Автомобили легковые (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей. Квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и иные моторные транспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования (за исключением гоночных автомобилей, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования). Мотоциклы, мопеды, мотороллеры. Моторные транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой до 5 тонн включительно, за исключением моторных транспортных средств, специально предназначенных для перевозки высокорадиоактивных материалов.

Транспортные средства и их компоненты допускаются к обращению на рынке при их соответствии техническому регламенту.

Документом, удостоверяющим соответствие требованиям технического регламента при выпуске в обращение, для единичных транспортных средств является свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Документ необходим при таможенном оформлении, оформлении электронного паспорта транспортных средств, а также при оплате утилизационного сбора.

"Таким образом, с 20 октября физические лица не смогут получать СБКТС на транспортные средства, не включенные в перечень, утвержденный решением коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года №74, соответственно, не смогут: провести таможенное оформление, получить ЭПТС, оплатить утилизационный сбор и поставить на государственную регистрацию". Пресс-служба МПС РК

