Новый запрет на ввоз транспорта в Казахстане: кого он касается и перечень ТС
В Казахстане с сегодняшнего дня, 20 октября 2025 года, вступают в силу новые правила ввоза автомобилей, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что в первую очередь изменения касаются физлиц.
"Изменение предусматривает уточнение действующей редакции термина "единичное транспортное средство", согласно которому единичными транспортными средствами, ввозимыми физическими лицами для собственных нужд, понимаются отдельные виды автотранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, определенные Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в качестве транспортных средств для личного пользования".Пресс-служба Министерства промышленности и строительства (МПС) РК
Перечень утвержден решением коллегии ЕЭК. В него вошли:
- Автомобили легковые (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей.
- Квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и иные моторные транспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования (за исключением гоночных автомобилей, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования).
- Мотоциклы, мопеды, мотороллеры.
- Моторные транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой до 5 тонн включительно, за исключением моторных транспортных средств, специально предназначенных для перевозки высокорадиоактивных материалов.
Транспортные средства и их компоненты допускаются к обращению на рынке при их соответствии техническому регламенту.
Документом, удостоверяющим соответствие требованиям технического регламента при выпуске в обращение, для единичных транспортных средств является свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Документ необходим при таможенном оформлении, оформлении электронного паспорта транспортных средств, а также при оплате утилизационного сбора.
"Таким образом, с 20 октября физические лица не смогут получать СБКТС на транспортные средства, не включенные в перечень, утвержденный решением коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года №74, соответственно, не смогут: провести таможенное оформление, получить ЭПТС, оплатить утилизационный сбор и поставить на государственную регистрацию".Пресс-служба МПС РК
27 сентября 2025 года казахстанцам сделали важное предупреждение о ввозе электромобилей. Подробнее об этом – здесь.
