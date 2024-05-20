Запрет вейпов: можно ли ввозить для личного пользования

20 июня 2024 года вступает в силу запрет на ввоз в Казахстан вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, однако данный закон не вносит никаких изменений в Перечень веществ и предметов, запрещенных пассажирам к авиаперевозке. Можно ли ввозить вейпы физлицам для личного пользования?

Такой вопрос прозвучал в адрес Комитета государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Так, законом от 19 апреля 2024 года были внесены поправки в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения", в том числе в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения".

В частности, внесено дополнение, согласно которому запрещаются ввоз, производство, продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

"Учитывая вышеизложенное, ввоз вышеуказанной продукции физическими лицами для личного пользования запрещается", – резюмировали в КГД.

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Закон о запрете вейпов глава государства подписал 19 апреля 2024 года.

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