Запрет вейпов: можно ли ввозить для личного пользования
Такой вопрос прозвучал в адрес Комитета государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.
Так, законом от 19 апреля 2024 года были внесены поправки в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения", в том числе в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения".
В частности, внесено дополнение, согласно которому запрещаются ввоз, производство, продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.
"Учитывая вышеизложенное, ввоз вышеуказанной продукции физическими лицами для личного пользования запрещается", – резюмировали в КГД.
Закон о запрете вейпов глава государства подписал 19 апреля 2024 года.
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