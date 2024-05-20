Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Запрет вейпов: можно ли ввозить для личного пользования

Можно ли ввозить вейпы для личного пользования?, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 16:18 Фото: pixabay
20 июня 2024 года вступает в силу запрет на ввоз в Казахстан вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, однако данный закон не вносит никаких изменений в Перечень веществ и предметов, запрещенных пассажирам к авиаперевозке. Можно ли ввозить вейпы физлицам для личного пользования?

Такой вопрос прозвучал в адрес Комитета государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Так, законом от 19 апреля 2024 года были внесены поправки в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения", в том числе в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения". 

В частности, внесено дополнение, согласно которому запрещаются ввоз, производство, продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

"Учитывая вышеизложенное, ввоз вышеуказанной продукции физическими лицами для личного пользования запрещается", – резюмировали в КГД.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 16:18
Вейпы запретили: Что теперь делать курильщикам? Рассказываем подробно
, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 16:18

Закон о запрете вейпов глава государства подписал 19 апреля 2024 года.

Ранее мы также рассказали, какое наказание грозит за ввоз и продажу вейпов.

Читайте также

Тушение природных пожаров: разработан алгоритм взаимодействия организаций
Как тушить природный пожар: разработан алгоритм взаимодействия организаций
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Пенсионные выплаты за счет обязательных взносов работодателя: разработаны правила
Акимат Актобе &quot;перенес&quot; земельный участок и незаконно предоставил его горожанину
Акимат Актобе "перенес" земельный участок и незаконно предоставил его горожанину
Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан 2024 год Вред здоровью
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
гроза, дождь
Дождь, град и гроза ожидаются в мегаполисах Казахстана в ближайшие дни
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: