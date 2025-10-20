#АЭС в Казахстане
Общество

"Активность крыс повышается осенью": к жителям Алматы обратились с предупреждением

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 16:22 Фото: pexels
В Алматы продолжается комплексная работа по профилактике и снижению численности грызунов. Мероприятия охватывают все восемь районов города и направлены на обеспечение санитарной безопасности и комфортных условий проживания для горожан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 октября 2025 года, проинформировали в городском Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции.

"Активность крыс повышается в осенний период – в сезон размножения и поиска теплых мест. Поэтому специалисты напоминают: важно соблюдать санитарный порядок – не оставлять мусор вне контейнеров, содержать подвалы в чистоте и не создавать условий для обитания грызунов", – призвали жителей и гостей Алматы в понедельник.

По данным ТОО "ЭКО Сервис Алматы", совместно с ТОО "Ala Comfort" обработано около 47 тыс. га городской территории, на постоянном обслуживании находится более 138 тыс. жилых домов. В дератизации ежедневно задействованы 10 мобильных групп, каждая из которых состоит из четырех специалистов.

Отмечается, что работы выполняются планово и круглогодично в соответствии с санитарными нормами и утвержденным графиком. Все используемые препараты прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу и полностью безопасны для людей, домашних животных и окружающей среды.

Обработка проводится в подвалах, контейнерных площадках, инженерных колодцах и природных биотопах – в местах, где обычно обитают грызуны. Средства действуют до семи дней, после чего специалисты проводят проверку и при необходимости повторную закладку приманок.

В управлении заверили, что для жителей частного сектора дополнительно организована бесплатная выдача эффективных средств для самостоятельной обработки дворов и подворий.

В ТОО "ЭКО Сервис Алматы" подчеркнули, что борьба с грызунами – это не разовая акция, а постоянная санитарная работа, требующая совместного участия служб и жителей. Основная цель – чистый, безопасный и комфортный Алматы.

О том, какой будет погода в Алматы 21, 22 и 23 октября 2025 года, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
