Шахматная паралимпиада в Астане: сила духа, равные возможности и инклюзия

Сегодня, 20 октября 2025 года, в Астане стартовала вторая шахматная олимпиада для людей с особыми потребностями. В крупном спортивном мероприятии принимают участие 34 команды из 29 стран мира, передает корреспондент Zakon.kz.

Организаторами и спонсорами турнира стали FIDE, Kazchess, Министерство туризма и спорта РК, акимат Астаны, Национальный паралимпийский комитет, Freedom Holding, фонд Freedom Шапағат, а также авиакомпания Air Astana.

Соревнование проходит в формате "четыре на четыре". Команды смешанные: они включают игроков с нарушениями слуха, зрения и поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В каждой команде должна быть, как минимум, одна женщина. Желательно наличие двух игроков с рейтингом FIDE, капитан команды может быть играющим.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Европу представляют команды из Польши, Германии, Израиля, Македонии и Сербии. Азия выставила 7 команд: Бангладеш, Индия, Мьянма, ОАЭ, Узбекистан, ФИДЕ-1 и Филиппины. Из Северной и Южной Америки участвуют 7 команд: Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Панама, США, Чили и Куба. Африка представлена 5 командами: Египет, Замбия, Зимбабве, Кения и Уганда. Три команды представляют международные ассоциации: ICCD (нарушения слуха), IBCA (нарушения зрения) и IPCA (ПОДА). Две команды были номинированы президентом FIDE: Казахстан ICCD и ФИДЕ-2. Хозяева турнира также выставили две команды: Казахстан-1 и Казахстан-2.

В церемонии открытия соревнований принял участие государственный советник РК Ерлан Карин. Он зачитал поздравительный адрес участникам, который направил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

"Уважаемые друзья, от всей души приветствую вас на этом замечательном празднике интеллекта, воли и дружбы. Это важное событие объединяет спортсменов и интеллектуалов из разных стран и убедительно демонстрирует отсутствие каких-либо политических преград в мире шахмат. В Казахстане уделяется особое внимание развитию шахмат как уникального вида спорта, который помогает людям раскрыть свои таланты и получить всестороннее развитие. Нами предпринимаются комплексные усилия для популяризации шахмат среди детей и молодежи. Благодаря поддержке государства и меценатов шахматы стали неотъемлемой частью образовательной программы для более чем 60 тыс. школьников. Работа в этом направлении будет наполняться новым содержанием. В конечном счете мы ставим цель стать шахматной державой", – сказано в адресе.

Ерлан Карин добавил, что сегодняшняя Олимпиада – подтверждение того, что Казахстан строит общество равных возможностей.

"Шахматы в Казахстане – это не просто спорт. Шахматы становятся частью нашей культурной идентичности и нашей повседневной деятельности. С 2023 года во многих наших школах преподается предмет "Основы шахмат", и наши шахматисты неизменно добиваются высоких результатов на международных турнирах. В последние годы Казахстан переживает настоящий шахматный бум. Это результат не только усилий и внимания со стороны государства, но и результат того вклада, который вносят наши партнеры и энтузиасты", – отметил государственный советник.

Его поддержал президент FIDE Аркадий Дворкович, отметив, что Казахстан в последние годы стал одним из главных партнеров в мировых шахматах.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

"Развитие шахмат в Казахстане осуществляется очень быстрыми темпами благодаря соединению усилий государства, шахматной федерации и бизнеса. Это сочетание позволяет добиться наилучших результатов и служит примером для всех в мире. Количество команд увеличилось по сравнению с первой Олимпиадой. Думаю, это очень важный шаг на пути развития шахматного паралимпийского движения", – заявил он.

Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов подчеркнул значимость турнира.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

"По инициативе Международной шахматной федерации, 2025 год был объявлен Годом социальных шахмат. На это был большой социальный запрос. Казахстан поддержал эту инициативу. Вместе с государственными органами и общественными организациями наша Федерация реализовала множество проектов, которые показали, что шахматы могут объединять, вдохновлять и поддерживать тех, кто особенно нуждается во внимании. И вот сегодня Казахстан принимает вторую Всемирную шахматную олимпиаду для людей с особыми потребностями. Мы уверены, что этот турнир даст мощный мультипликативный эффект. Он привлечет внимание к теме инклюзии, вдохновит всех нас на создание новых инициатив, а главное – даст десятки новых примеров веры в себя и свои возможности", – подчеркнул Турлов.

Казахстанский шахматист Алимжан Аяпов впервые участвует в паралимпиаде и поделился с нами впечатлениями.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Здесь участвует много стран, много сильных шахматистов. Будет сложно, но постараюсь выложиться и победить. Я узнал об этих соревнованиях, когда играл на чемпионате мира в Индии – я очень обрадовался, что играть будем дома. Для меня это очень важно, и я рад, что такие соревнования у нас проводятся, что шахматы в приоритете и уделяется огромное внимание людям с ограниченными возможностями", – добавил он.

Отметим, что в рамках Олимпиады сегодня в Астане произошло еще одно важное событие: в школе NGS FIDE (Международная шахматная федерация) подписали меморандум с ISCF (Международная федерация школьных шахмат) и объявили 2026 год – Годом шахмат в образовании. Документ закрепляет совместные усилия по развитию школьных шахмат во всем мире. Это станет основой для международных образовательных и инклюзивных инициатив.

Цель – популяризация интеллектуального спорта и продвижение ценностей образования. В рамках Года школьных шахмат пройдут континентальные чемпионаты среди школьников, которые станут ключевыми событиями, направленными на развитие образовательных инициатив и укрепление международного сотрудничества. А завершающим этапом станет суперфинал, который объединит победителей континентальных первенств.

