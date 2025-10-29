#АЭС в Казахстане
Общество

Скандал из-за торта за 600 тыс. тенге: суд огласил решение по иску

Скандал, торт, блогер, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 12:20 Фото: Instagram/akbergenova_nurshat
В Астане сегодня, 29 октября 2025 года, суд вынес решение по гражданскому иску кондитера Нуршат Акбергеновой к блогеру Аселине Батырбековой, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья Гульзада Рашкалиева огласила, что суд постановил взыскать с Аселины Батырбековой в пользу Нуршат Акбергеновой задолженность в размере 200 тыс. тенге, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 тыс. тенге.

"Также признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Нуршат Акбергеновой сведения, опубликованные Аселиной Батырбековой в сторис Instagram и Threads под ником ya_aselina. В течение 10 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу опубликовать в социальной сети Instagram и Threads под ником ya_aselina опровержение следующего содержания: "Сведения, ранее распространенные мной в адрес Нуршат Акбергеновой, якобы о мошеннических действиях и о том, что она вымогает деньги, не соответствуют действительности". В остальной части иска отказать", – озвучила судья.

Также суд постановил взыскать с Нуршат Акбергеновой в пользу Аселины Батырбековой судебные расходы по оплате помощи представителей в размере 30 тыс. тенге.

Стоит отметить, что ни одна из сторон не явилась в зал суда на оглашение решения. Заседание представители сторон отслеживали в режиме онлайн.

30 сентября 2025 года в Межрайонном суде по гражданским делам Астаны состоялось предварительное судебное слушание по гражданскому иску кондитера Нуршат Акбергеновой к блогеру Аселине Батырбековой. Предмет спора – торт за 600 тыс. тенге.

13 октября 2025 года в Астане суд по делу Нуршат Акбергеновой отложили на неопределенный срок для проведения лингвистической экспертизы. К процессу привлекли судебного эксперта Бану Сагеданову, которой было поручено установить, содержат ли спорные публикации высказывания, порочащие честь и достоинство истца.

24 октября 2025 года суду представили ее заключение.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
